قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تغييرات الفائدة فى 2025 | تعرف على أقوى شهادات الادخار السنوية والثلاثية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
ياسمين القصاص

عقد البنك المركزى خلال عام 2025 سبعة اجتماعات خاصة بتحديد أسعار الفائدة، ويتبقى اجتماع أخير مقرر انعقاده فى 25 ديسمبر الجاري.

 وخلال هذه الاجتماعات، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سلسلة من القرارات أسفرت عن خفض إجمالى فى أسعار الفائدة بلغت نسبته 6.25%.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن  الاستثمار في شهادات الادخار يعد واحدا من أكثر أنواع الاستثمارات أمانا، كما أنه يصنف كخيار خالي  من المخاطر، ولهذا السبب يتجه معظم المصريين إلى توظيف مدخراتهم في هذه الشهادات، خاصة مع توفر عوائد جيدة تشجع على الادخار طويل وقصير الأجل.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  هذا التوجه الواسع من المواطنين يؤكد الثقة في العائد المضمون الذي تقدمه الشهادات البنكية مقارنة ببدائل أخرى قد تكون أقل استقرارا.

وأشار الإدريسي، إلى أن يفضل أغلب المصريين التعامل مع شهادات الادخار والعائد المرتبط بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تجعل الاستثمار في العملات الأجنبية ملئيا بالمخاطر. 

وتابع: "فالعائد الثابت والمناسب الذي تقدمه الشهادات يجعلها خيارا مثاليا لكل من يبحث عن استثمار آمن ومتوازن.

ويقدم البنك الأهلى المصرى شهادة ادخار لمدة عام واحد، تعد من بين الشهادات ذات العائد الثابت، حيث يبلغ معدل العائد عليها 14%، ويصرف العائد بشكل شهرى.

وتتباين مدد شهادات الادخار المتاحة فى البنوك المصرية، حيث تبدأ من سنة واحدة وتصل إلى سبع سنوات، وتتنوع فى أنواعها بين شهادات ثابتة العائد، وأخرى متغيرة العائد، وأخرى ذات عائد متناقص.

ويحرص المواطنون على البحث عن أعلى عائد ممكن لشهادات الادخار ذات مدة العام الواحد، فعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه لمدة سنة واحدة فى شهادة بعائد 14%، يحصل المستثمر على عائد شهرى يقدر بنحو 5016 جنيها ولمدة 12 شهرا.

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد مطروحة حالياً هى شهادة بعائد 17% يصرف شهريا، ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة ثلاث سنوات، أى ما يعادل 36 شهرا.

والجدير بالذكر، أن توفر شهادات الادخار للمواطنين عوائد يمكن أن تكون ثابتة شهريا أو متغيرة، وفقا لسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزى المصرى، كما يتجه الكثيرون للبحث عن أدوات استثمار توفر دخلا شهريا ثابتا لدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى المصرى سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يتم خفض الفائدة عند تراجع مستويات التضخم، بينما ترفع أسعار الفائدة فى حال ارتفاع معدلات زيادة الأسعار، وذلك لضبط حركة الأسعار فى الأسواق.

شهادات شهادات البنوك البنوك شهادات الإدخار عوائد ثابتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب .. نصف قرن من التنوير ينتظر دورته الـ57

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد