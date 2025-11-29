عوائد مضمونة.. أفضل شهادات الادخار والودائع في البنوك المصرية

تتنافس البنوك المصرية في تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار والودائع، بهدف جذب العملاء الباحثين عن عوائد آمنة ومضمونة، سواء على المدى القصير أو الطويل، على أن يختار المواطن الأنسب لاحتياجاته المالية

أفضل شهادات الادخار والودائع في البنوك المصرية

شهادات التنمية الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية شهادتين ادخاريتين بالعملة المحلية لمدة 3 و5 سنوات بعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ما يجعلها من الخيارات الجاذبة للباحثين عن عائد متوافق مع تحركات السوق.

مزايا شهادات التنمية الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير بنك التنمية الصناعية

ـ مدة الشهادة.. 3 سنوات أو 5 سنوات.

ـ العائد:

شهري يعادل سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

ربع سنوي سعر الإيداع + 0.25% هامش إضافي.

ـ الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

ـ يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

ـ الحد الأدنى للشراء

100 جنيه ومضاعفاتها لشهادة الـ3 سنوات.

500 جنيه ومضاعفاتها لشهادة الـ5 سنوات.

ـ الاسترداد غير مسموح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ـ في حال الاسترداد المبكر يتم خصم هوامش على النحو التالي:

2% خلال أول سنة.

1.75% خلال السنة الثانية.

1% خلال السنوات الثالثة وحتى الخامسة.

شهادات ادخار إميرالد البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد شهادات إميرالد من بين أكثر منتجات الادخار تميزا في السوق المصري، حيث تمتد حتى 10 سنوات، وتوفر عوائد تنافسية وخيارات متنوعة لصرف العائد.

مميزات شهادات إميرالد

ـ مدد متعددة تبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات.

ـ إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بمضاعفات 1000 جنيه.

ـ متاحة للأفراد فقط.

ـ إمكانية التجديد عند الاستحقاق.

ـ يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإصدار.

شهادة إميرالد مدة 3 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

ـ العائد:

16% يوميا.

17% سنويا.

55% تراكميا.

شهادة إميرالد 10 سنوات

ـ مدة الشهادة 10 سنوات.

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

ـ العائد يصل إلى 10.75% سنويا، و يصرف شهريا أو تراكميا.

الودائع لأجل ذات العائد الدوري بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة مجموعة من الودائع لأجل بالجنيه المصري، مع مرونة كبيرة في دورية صرف العائد وفترات الوديعة.

مزايا الودائع لأجل ذات العائد الدوري بنك القاهرة

ـ إمكانية إصدار أو استرداد الوديعة من أي فرع.

ـ إضافة العائد إلى حساب جاري أو توفير حسب رغبة العميل.

ـ متاحة بأسماء الأفراد أو القصر.

ـ إمكانية الحصول على تسهيلات أو بطاقة ائتمان بضمان الوديعة.

ـ للودائع بالدولار يشترط وجود حساب بالعملة.

ودائع قصيرة الأجل 3 و6 أشهر

ـ دورية صرف العائد شهري

ـ الحد الأدنى 10,000 جنيه.

ـ العائد:

14.50% لمدة 3 أشهر.

14.25% لمدة 6 أشهر.