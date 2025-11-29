قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عوائد مضمونة.. أفضل شهادات الادخار والودائع في البنوك المصرية

عوائد شهادات الادخار
عوائد شهادات الادخار
خالد يوسف

تتنافس البنوك المصرية في تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار والودائع، بهدف جذب العملاء الباحثين عن عوائد آمنة ومضمونة، سواء على المدى القصير أو الطويل، على أن يختار المواطن الأنسب لاحتياجاته المالية

أفضل شهادات الادخار والودائع في البنوك المصرية 

شهادات التنمية الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية شهادتين ادخاريتين بالعملة المحلية لمدة 3 و5 سنوات بعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ما يجعلها من الخيارات الجاذبة للباحثين عن عائد متوافق مع تحركات السوق.

مزايا شهادات التنمية الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير بنك التنمية الصناعية

ـ مدة الشهادة.. 3 سنوات أو 5 سنوات.

ـ العائد:

شهري يعادل سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

ربع سنوي سعر الإيداع + 0.25% هامش إضافي.

ـ الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

ـ يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

ـ الحد الأدنى للشراء

100 جنيه ومضاعفاتها لشهادة الـ3 سنوات.

500 جنيه ومضاعفاتها لشهادة الـ5 سنوات.

ـ الاسترداد غير مسموح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

ـ في حال الاسترداد المبكر يتم خصم هوامش على النحو التالي:

2% خلال أول سنة.

1.75% خلال السنة الثانية.

1% خلال السنوات الثالثة وحتى الخامسة.

شهادات ادخار إميرالد البنك العربي الأفريقي الدولي

تعد شهادات إميرالد من بين أكثر منتجات الادخار تميزا في السوق المصري، حيث تمتد حتى 10 سنوات، وتوفر عوائد تنافسية وخيارات متنوعة لصرف العائد.

مميزات شهادات إميرالد

ـ مدد متعددة تبدأ من 3 سنوات حتى 10 سنوات.

ـ إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه، مع إمكانية زيادتها بمضاعفات 1000 جنيه.

ـ متاحة للأفراد فقط.

ـ إمكانية التجديد عند الاستحقاق.

ـ يمكن الاسترداد بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الإصدار.

شهادة إميرالد مدة 3 سنوات

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

ـ العائد:

16% يوميا.

17% سنويا.

55% تراكميا.

شهادة إميرالد 10 سنوات

ـ مدة الشهادة 10 سنوات.

ـ الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه.

ـ العائد يصل إلى 10.75% سنويا، و يصرف شهريا أو تراكميا.

الودائع لأجل ذات العائد الدوري بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة مجموعة من الودائع لأجل بالجنيه المصري، مع مرونة كبيرة في دورية صرف العائد وفترات الوديعة.

مزايا الودائع لأجل ذات العائد الدوري بنك القاهرة

ـ إمكانية إصدار أو استرداد الوديعة من أي فرع.

ـ إضافة العائد إلى حساب جاري أو توفير حسب رغبة العميل.

ـ متاحة بأسماء الأفراد أو القصر.

ـ إمكانية الحصول على تسهيلات أو بطاقة ائتمان بضمان الوديعة.

ـ للودائع بالدولار يشترط وجود حساب بالعملة.

ودائع قصيرة الأجل 3 و6 أشهر

ـ دورية صرف العائد شهري

ـ الحد الأدنى 10,000 جنيه.

ـ العائد:

14.50% لمدة 3 أشهر.

14.25% لمدة 6 أشهر.

عوائد مضمونة شهادات الادخار والودائع البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

ترشيحاتنا

أستون مارتن فالهالا

أغرب مخالفة سرعة على أستون مارتن فالهالا النادرة.. سعرها 1.1 مليون دولار

شاومي

سيارة شاومي YU7 تتفوق على مبيعات تسلا موديل Y

آودي

آودي تصلح أحد أكثر عيوبها الداخلية المكروهة لعام 2026

بالصور

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد