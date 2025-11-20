قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. عوائد شهادات الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

شهادات الادخار
شهادات الادخار
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن فوائد شهادات الادخار في البنوك بعد قرار البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة في السوق.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير خلال اجتماعها المنتهي مساء اليوم.

قالت لجنة السياسات النقدية المعنية بتحديد الفائدة في الجهاز المصرفي، إنها أبقت على متوسط سعر الفائدة وتحديداً عائد الإيداع عند 21% والإقتراض لليلة واحدة عند 22% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.

كما أبقي البنك المركزي علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.

قال البنك المركزي إن ذلك القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

وكانت البنوك أقدمت على تحديث عوائد شهادات الادخار الخاصة بها، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية الجديدة التي فرضها خفض الفائدة، في يوم 5 أكتوبر الماضي بعد قرار البنك المركزي السابق في 2 أكتوبر ، خفض الفائدة 1%.

وارتفعت المنافسة بين البنوك خلال عام 2025 على تقديم شهادات العائد المتغير الأعلى لجذب العملاء الباحثين عن أفضل استثمار مضمون، إذ أعلنت مؤخرًا مجموعة من البنوك تفاصيل شهاداتها الجديدة التي تقدم عوائد يومية وشهرية وربع سنوية.

وتتنوع هذه الشهادات من حيث الحد الأدنى للشراء ومدة الاستثمار، بما يناسب مختلف فئات العملاء.

شهادات البنك الأهلي 

في خطوة متوقعة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% أي ما يعادل 100 نقطة أساس، أعلن البنك الأهلي المصري عن تحديث شامل لعوائد شهادات الادخار الخاصة به، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية الجديدة التي فرضها خفض الفائدة.

تفاصيل شهادات الادخار لمدة 5 سنوات وميزات الشهادات الدولارية

ويأتي هذا التحديث ليعكس التوجه النقدي الجديد الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار والإقراض وتقليل كلفة الأموال في السوق المصرفي.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع إلى 21.00%، وعلى الإقراض إلى 22.00%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.

تفاصيل شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير

فيما يلي تفاصيل الشهادة البلاتينية متغيرة العائد بعد التعديل الجديد:

نوع الشهادةالعائد السنوي صرف العائدالحد الأدنى للاستثمار
الشهادة البلاتينية متغيرة21.25%كل 3 أشهر1000 جنيه

شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا)

تُعد هذه الشهادة من أبرز منتجات البنك الأهلي المصري، حيث توفر عائدًا متدرجًا على مدار 3 سنوات، ويتم صرف العائد شهريًا. وجاءت تفاصيل العائد بعد التحديث كالتالي:

السنةمعدل العائد السنويطريقة صرف العائدمدة الاستثمارالحد الأدنى للاستثمار
الأولى21%شهريًا3 سنوات1000 جنيه
الثانية16.75%شهريًا3 سنوات1000 جنيه
الثالثة13.5%شهريًا3 سنوات1000 جنيه

شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد السنوي

كما أعلن البنك الأهلي عن استمرار طرح شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد السنوي الثابت لمدة 3 سنوات، والتي تقدم عوائد مرتفعة خاصة في عامها الأول، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

السنةمعدل العائد السنويمدة الاستثمارالحد الأدنى للاستثمار
الأولى23%3 سنوات1000 جنيه
الثانية18.5%3 سنوات1000 جنيه
الثالثة14%3 سنوات1000 جنيه

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري

أيضًا، واصل البنك الأهلي المصري تقديم شهادته البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت، والتي تمنح المستثمرين دخلاً شهريًا مستقرًا على مدى ثلاث سنوات، بتفاصيل كالتالي:

نوع الشهادةمعدل العائد الشهريمدة الاستثمارالحد الأدنى للاستثمار
البلاتينية عائد شهري17%3 سنوات1000 جنيه

شهادات بنك مصر 

بنك مصر – شهادة يوماتى ذات العائد المتغير

يعد بنك مصر من أبرز البنوك التي تقدم شهادة العائد المتغير تحت اسم "يوماتى"، وتتميز بأنها تمنح عائدًا يوميًا بنسبة 20.75%، مع مدة استثمار تمتد إلى 3 سنوات، وبحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه، لتناسب مختلف شرائح العملاء.

بنك القاهرة – شهادة بريمو

طرح بنك القاهرة شهادة بريمو كواحدة من أكثر الشهادات تنوعًا في فترات العائد، حيث تبدأ من مدة 3 سنوات بعائد شهري 20%، وتمتد إلى 5 سنوات بعائد ربع سنوي 20%. ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه فقط.

البنك التجاري الدولي – الشهادة الثلاثية المتغيرة

يقدم البنك التجاري الدولي شهادة العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وبعائد شهري ثابت عند 19.75%، مع مرونة في استرداد القيمة بعد فترة محددة.

بنك الكويت الوطني – مصر

طرح بنك الكويت الوطني في مصر الشهادة الثلاثية المتغيرة التي تمنح عوائد متميزة تصل إلى 21.25% ربع سنويًا، و20.75% شهريًا لمدة 3 سنوات، بينما تمتد شهادة الـ5 سنوات بعوائد تتراوح بين 20.25% و20.75% حسب دورية الصرف.

ميد بنك – الشهادة الثلاثية المتغيرة

يوفر ميد بنك شهادة العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، وبعائد شهري يبلغ 21% وربع سنوي 21.25%، لتعد من أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصري لعام 2025.

بنك قناة السويس – شهادة الحصاد

تُعد شهادة الحصاد من أبرز منتجات العائد المتغير في بنك قناة السويس، إذ تتيح عائدًا يوميًا بنسبة 20.25%، وشهريًا بنسبة 20.75%، لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك تنمية الصادرات – الشهادة الثلاثية المتغيرة

يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، بعائد شهري 20.50% وربع سنوي 20.75%، ضمن منتجاته ذات العائد المتغير الموجهة للعملاء الراغبين في استثمار آمن متوسط الأجل.

بنك الإمارات دبي الوطني – الشهادة الثلاثية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن طرح شهادة العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 20 ألف جنيه، وبعائد أسبوعي مرتفع يصل إلى 20.8%.

بنك saib – شهادة الادخار ذات العائد المتغير

يتيح بنك saib شهادة العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، وبعائد شهري 20.5% وربع سنوي 20.75%.

بنك أبو ظبي التجاري – مصر

طرح بنك أبو ظبي التجاري شهادة ادخار ذات العائد المتغير لمدة 3 و5 سنوات، تبدأ بعائد شهري 20.5% وترتفع حتى 21% ربع سنويًا في الشهادات طويلة الأجل، بحد أدنى 5000 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي – مصر

قدم البنك الأهلي الكويتي شهادة العائد المتغير الأكثر تنوعًا في دورية العائد، حيث يمنح عائدًا يوميًا 20.75%، وشهريًا 20.80%، وربع سنويًا 21%، ونصف سنوي 21.25%، وسنويًا 21.75%، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ولمدة 3 سنوات.

المصرف المتحد – شهادات العائد المتغير

طرح المصرف المتحد نوعين من شهادات العائد المتغير، الأولى بحد أدنى 5000 جنيه لمدة 3 سنوات بعائد شهري 19.25%، والثانية تبدأ من 1000 جنيه بنفس المدة ولكن بعوائد تصاعدية تتدرج من 20.5% في السنة الأولى إلى 19.5% في الثالثة.

بنك نكست – شهادة العائد المتغير

أعلن بنك نكست عن شهادة العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه، بعائد شهري 20.75% وربع سنوي 21%.

بنك التعمير والإسكان – شهادة العائد المتغير

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار بحد أدنى 500 جنيه، لمدة 3 سنوات، وبعائد شهري 18.50%، وربع سنوي 18.75%، ونصف سنوي 19%.

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
ازالة تعدي
