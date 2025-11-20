خلعوا ثيابه وصوروه.. إحالة شبكة شو.اذ بالعمرانية للمحاكمة العاجلة |خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة شبكة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الخامس طفلاً جاوز سنه الخامسة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز الثمانية عشر سنه ميلادية ارتكب مع آخرين بالعين الآتي خطفوا بالتحايل المجني عليه بأنه وعلى إثر اتفاق اجرامي بين المتهمين جميعاً استدرجه الثالث لمحل الواقعة فأبعدوه عن أعين المارة لإتمام جريمتهم وما أن دلف إلى العين حتى أبصر المتهمين الباقين داخلها.



واقترنت تلك الجناية بأخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان

هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أرغموه على حسر ملابسه واعتدوا عليه ضرباً وما أن حسر عن نفسه ملابسه فبدت عورته وقام الثاني بتصويره بهاتفه المحمول مهدداً إياه بذلك المقطع فتمت الجريمة سابقة الوصف

بناء على ذلك.



كما سرقوا المجني عليه كرها عنه بأن استولوا على مبلغ 12 ألف جنيه حال تعديهم عليه بالضرب كما هددوا المجني عليه بإفشاء المقطع المصور والمتحصل عليه محل الاتهام وذلك لحمله على إرسال المبالغ المالية المتحصلة من سرقته.

