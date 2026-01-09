الجيش السوداني: دمرنا 240 مركبة قتالية لميليشيا الدعم السريع في دارفور وكردفان

نفذت الوحدات الجوية والبرية بالقوات المسلحة السوادنية، اليوم غاراتٍ مكثفةٍ على تمركزات ميليشيا "الدعم السريع" في دارفور وكردفان، ودمرت أكثر من 240 مركبة قتالية للميليشيا وقتلت المئات من عناصرها.



وذكرت القوات المسلحة السوادنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)- أنه تم تدمير عدد من المسيراتِ الاستراتيجية والمخابئ ومحطات التشغيل بمطار نيالا، و تمكنت القواتُ البرية من طردِ المليشيات من مناطق واسعة في كردفان ودارفور.



وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تواصل عملياتها لتدميرِ فلول وبقايا المليشيات في مناطق تواجدهم.