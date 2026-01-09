حسام حسن: منتخب كوت ديفوار قوي والفراعنة جاهزون للصعود | فيديو

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أن منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القوية فى قارة أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مساء غد السبت نظيره منتخب كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار: منتخب الأفيال من المنتخبات القوية وهو حامل لقب النسخة الأخيرة فى كأس أمم أفريقيا.

وأشار حسام حسن إلى سعادته وكل أعضاء منتخب مصر من لاعبين وإداريين بالوجود في المغرب، واصفاً الجماهير المغربية بالعظيمة، مشدداً على أنه كان يشجع منتخب المغرب في كأس العالم ٢٠٢٢ وهذا من وجهة نظره طبيعي لأننا إخوة .

ووصف العميد ⁠بطولة أمم أفريقيا بالمغرب بأنها من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن، متذكراً نهائي ٢٠٠٦ في مصر وأنه لن ينساه.

وعن وجود توأمه إبراهيم حسن، كمدير للمنتخب، أكد حسام حسن أنه يسهل عليه العديد من الأمور داخل الفريق ، مشددا على أنه نجم وأسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية وشارك مع منتخب العالم ثلاث مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن.