رياضة

كاف يعيد ذكريات صدام حسام حسن مع مدرب كوت ديفوار في كان 2006

حسام حسن وإيمرسي فاي
حسام حسن وإيمرسي فاي
إسلام مقلد

يصطدم حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر بنظيره إيمرسي فاي مدرب منتخب كوت ديفوار في قمة مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف صورة جمعت بين حسام حسن وإيمرسي فاي حينما كان لاعبان فى صفوف منتخب مصر وكوت ديفوار فى إحدى نسخ بطولة كأس أمم إفريقيا.

صدام تكتيكي

وعلق الكاف على الصورة بعبارات جاءت على النحو التالي: المواجهة المرتقبة يوم السبت المقبل ليست مجرد صدام تكتيكي بين مدربين، بل هي إعادة لمشهد من بطولة أمم أفريقيا 2006 التي استضافتها مصر؛ حينها كان "العميد" حسام حسن قائدًا لـ"الفراعنة" في أواخر مسيرته الدولية، بينما كان إيمرسي فاي موهبة شابة في خط وسط "الأفيال".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار 

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، فيما تأهل الفراعنة عقب الفوز أمام منتخب بنين بنتيجة (3-1)

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد تأهل من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعهما من فوزين أم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وتعادل وحيد.

مفاجأة سارة لمنتخب مصر 

الخبر السار الذي تلقاه الجهاز الفني لمنتخب مصر هو عودة اللاعب مهند لاشين للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الضلوع تعرض لها خلال مباراة أنجولا في دور المجموعات، وغاب بسببها عن لقاء بنين في دور الـ16. 

تأكد تواجد مهند لاشين في التدريبات الجماعية، ما يعزز خيارات المدير الفني في وسط الملعب ويمنحه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة مع كوت ديفوار. 

وفي سياق الاستعداد لهذه المباراة، أجرى المنتخب المصري تدريباته بشكل مكثف، وسط تركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية التي يحتاجها الفريق في مباريات خروج المغلوب، حيث لا مجال للأخطاء أو الاستهانة بالخصم. 

وقد عقد حسام حسن جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أرسل خلالها رسائل حماسية، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر منهم تقديم أداء قوي والتأهل إلى نصف النهائي. كما شدد على أهمية الانضباط والقتال داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود. 

إصابات منتخب مصر 

يفتقد منتخب مصر جهود الظهير الأيسر محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء بنين.

ويسافر حمدي إلى ألمانيا في غضون الساعات القادمة بعد أن تم التواصل مع أحد الأطباء المميزين في جراحات الركبة لإجراء العملية الجراحية للاعب.

في سياق متصل، بدأ محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفراعنة تدريباته التأهيلية بعد أن تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

وتأكد غياب تريزيجيه عن مباراة كوت ديفوار القادمة ولكن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يأمل اكتمال جاهزية اللاعب للمشاركة في نصف النهائي إذا تأهل الفراعنة.

حسام حسن منتخب مصر منتخب كوت ديفوار كأس أمم أفريقيا المغرب حسام حسن وإيمرسي فاي بطولة أمم أفريقيا

