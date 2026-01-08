هَيدي كوت ديفوار اسكور.. الدرديري يدعم حسام حسن قبل مواجهة المنتخب بـ كوت ديفوار

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري صورة للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلًا: "خدها مني ومتراجعش ورايا، العميد هيدي كوت ديفوار أسكور".

بدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن دراسة دقيقة لمنتخب كوت ديفواراستعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

خطة الدفاع لحماية الفراعنة

أكد مصدر أن حسام حسن استقر على اللعب بخمسة لاعبين في خط الدفاع حيث يتواجد ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع بجانب الظهيرين الأيمن والأيسر وتهدف هذه الخطة إلى إيقاف خطورة ثلاثي منتخب كوت ديفوار المكون من إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي والحد من تهديداتهم على مرمى الفراعنة.

وأشار المصدر إلى أن حسام حسن يركز على تحفيظ لاعبي خط الدفاع أسلوب التعامل مع الثلاثي الإيفواري إيفان جيسان وأماد ديالو ويان ديوماندي خلال المباراة لضمان صلابة الفريق الدفاعية أمام هجوم كوت ديفوار القوي.

تغييرات في التشكيل الأساسي

استقر حسام حسن على إجراء ثلاث تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام كوت ديفوار حيث يعود أحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور للتشكيل الأساسي فيما يلعب أحمد فتوح بدلا من محمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين الماضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني

خط الوسط: أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.