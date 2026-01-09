قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: نحترم كوت ديفوار لكن طموحنا كبير وأتمني مساندة جماهير المغرب

حسام حسن
حسام حسن
يسري غازي

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على مباراة الفراعنة الكبار غدا السبت أمام كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: قبل مباراة كوت ديفوار:
 الحمدلله على اللي وصلنا ليه ولكن طموحنا كبير بغض النظر عن أي منافس وبنحترم كل المنتخبات.

 
تابع حسام حسن: بنحترم منتخب كوت ديفوار .. طموحنا كبير وعندنا هدف نوصل لأبعد حاجه ممكنة.

 
أضاف حسام حسن: لينا أسلوب وهنشتغل بيه .. والهدف نفرح الشعب المصري .

واصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: 
 أنا الوحيد اللي قولت في كل البعثات إني سعيد بوجودنا في المغرب وكنت بشيد الجماهير دايما وأنا كنت بشجع المغرب في كأس العالم لحد ما خد رابع العالم.

 
وأكمل: أنا مخدتش بالي من كل اللي بتقوله ده .. أنا بعد الهدف الثالث كنت بحتفل مع الجماهير وبقولهم إننا مش هنخسر بشاور ليهم بكده وكل تفكيرنا أننا في بلد المملكة المغربية وأحسن بلد ومبسوط أننا هنا والتنظيم رائع وانا كنت أتمنى أكون موجود فيها.

وأتم حسام حسن: التعليق على حاجات ملهاش داعي مش مطلوبة لان محصلش حاجه اصلا واحنا مستنين الجماهير المغربية تساندنا ومن أول البطولة في ناس حسدتنا إن الجماهير المغربية بتحضر مباريات مصر وفي ناس مش عايزة جمهور المغرب يبقى في ظهرنا لما شافوا الدعم ده كله لينا.


واختتم حسام حسن حديثه قائلا: أنا أتمنى الجماهير المغربية تساندنا كالعادة حتى لو بقلبها أنا بتمنى التوفيق للمغرب ولينا في البطولة والجزائر بإذن الله.

حسام حسن منتخب مصر كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

مختار غباشي

مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

صورة ارشيفية

انسحاب الحافلات من حي الشيخ مقصود في حلب دون إخراج مسلحي قسد..تفاصيل

أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: الاحترام المتبادل أساس استقرار الأسرة وبناء البيوت السعيدة

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد