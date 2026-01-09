حسام حسن: نحترم كوت ديفوار لكن طموحنا كبير وأتمني مساندة جماهير المغرب

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني على مباراة الفراعنة الكبار غدا السبت أمام كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام مساء غد السبت مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب أدرار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

قال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: قبل مباراة كوت ديفوار:

الحمدلله على اللي وصلنا ليه ولكن طموحنا كبير بغض النظر عن أي منافس وبنحترم كل المنتخبات.



تابع حسام حسن: بنحترم منتخب كوت ديفوار .. طموحنا كبير وعندنا هدف نوصل لأبعد حاجه ممكنة.



أضاف حسام حسن: لينا أسلوب وهنشتغل بيه .. والهدف نفرح الشعب المصري .

واصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر:

أنا الوحيد اللي قولت في كل البعثات إني سعيد بوجودنا في المغرب وكنت بشيد الجماهير دايما وأنا كنت بشجع المغرب في كأس العالم لحد ما خد رابع العالم.



وأكمل: أنا مخدتش بالي من كل اللي بتقوله ده .. أنا بعد الهدف الثالث كنت بحتفل مع الجماهير وبقولهم إننا مش هنخسر بشاور ليهم بكده وكل تفكيرنا أننا في بلد المملكة المغربية وأحسن بلد ومبسوط أننا هنا والتنظيم رائع وانا كنت أتمنى أكون موجود فيها.

وأتم حسام حسن: التعليق على حاجات ملهاش داعي مش مطلوبة لان محصلش حاجه اصلا واحنا مستنين الجماهير المغربية تساندنا ومن أول البطولة في ناس حسدتنا إن الجماهير المغربية بتحضر مباريات مصر وفي ناس مش عايزة جمهور المغرب يبقى في ظهرنا لما شافوا الدعم ده كله لينا.



واختتم حسام حسن حديثه قائلا: أنا أتمنى الجماهير المغربية تساندنا كالعادة حتى لو بقلبها أنا بتمنى التوفيق للمغرب ولينا في البطولة والجزائر بإذن الله.