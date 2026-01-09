حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

أكد هاني عبدالصبور، الناقد الرياضي، أن معسكر منتخب مصر الحالي يعد الأكثر انضباطًا منذ أيام الكابتن حسن شحاتة.



وقال عبدالصبور، خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في فرض حالة من الالتزام والتركيز داخل صفوف اللاعبين، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأجواء العامة داخل المعسكر.



وأوضح عبدالصبور، أن حسام حسن قام بتجربة خالد صبحي في مركز الظهير الأيسر، في إطار البحث عن حلول فنية جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى للاستفادة من جميع العناصر المتاحة.



وأشار الناقد الرياضي إلى أن تأشيرة السفر إلى ألمانيا وصلت بالفعل للاعب محمد حمدي، تمهيدًا لسفره خلال الفترة المقبلة لإجراء عملية الرباط الصليبي.



كما أضاف أن منتخب كوت ديفوار غالبًا ما يتفوق على مصر من حيث المستوى والأسماء، إلا أن المنتخب المصري اعتاد حسم المواجهات المباشرة لصالحه في النهاية.

