جمال الزهيري: كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج.. ومنتخب مصر حقق المطلوب

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن منتخب مصر حقق المطلوب حتى الآن في كأس أمم أفريقيا من حيث النتائج، مضيفًا أن المنتخب يمتلك خبرات كثيرة قادرة على صنع الفارق.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج ولا تعترف بالأداء»، مضيفًا أن «منتخب مصر حتى الآن قدم المطلوب كنتائج، وأي مدير فني أجنبي أو محلي سيتم حسابه بالنتائج وليس الأداء».

وأشار الزهيري إلى أن كارلوس كيروش لعب كأس أمم أفريقيا 2021 وسجل 4 أهداف فقط ولكنه وصل إلى المباراة النهائية.

وأكد الزهيري أن منتخب مصر يمتلك خبرات كثيرة بين صفوفه قادرة على صنع الفارق.

ورأى الزهيري أن تصريح محمد صلاح بعد مباراة بنين هدفه تهدئة الأوضاع حول منتخب مصر وإبعاد الأنظار عن المنتخب خاصةً مع تقدم المنتخب في مراحل البطولة إلى الأدوار النهائية.