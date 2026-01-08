محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا

أكد محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر نجح في تحقيق الهدف المطلوب أمام منتخب بنين، بعدما حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وقال بركات، خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر أصبح ضمن أفضل 8 منتخبات في قارة إفريقيا.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن منتخب بنين قدم مباراة قوية، وأثبت أن وصوله إلى دور الـ16 كان عن جدارة واستحقاق، حيث نجح في تشكيل بعض الخطورة على مرمى المنتخب الوطني، إلا أن خبرات لاعبي مصر كانت العامل الحاسم في التعامل مع مجريات اللقاء والخروج بالنتيجة المطلوبة.

وأوضح بركات أن المنتخبات الأقل من حيث القدرات الفنية غالبًا ما تمثل خطورة كبيرة، نظرًا لأنها تلعب دون ضغوط ولا تمتلك ما تخسره، مشيرًا إلى أنه حال استغلال الفرص التي أُتيحت لعمر مرموش، لكان المنتخب قد أنهى المباراة مبكرًا وبدون معاناة.

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الفوز، والتركيز فيما هو قادم من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب البطولة الإفريقية.