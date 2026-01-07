قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
أخبار التوك شو| لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع..أحمد موسى: منتخب مصر كعبه عالي جدا على كوت ديفوار

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:


سارة خليل: أدواري تنتهي مع كلمة ستوب ولا أحمل الشخصية إلى حياتي الخاصة
أكدت الفنانة سارة خليل ميلها الطبيعي إلى تقديم الأدوار الكوميدية، مشددة في الوقت نفسه على عدم وجود تعارض بين تجسيد شخصيات ذات أبعاد نفسية ثقيلة والحفاظ على توازنها الشخصي.


جمال الكشكي: قداس عيد الميلاد يعكس رؤية الدولة الحديثة
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قداس عيد الميلاد المجيد منذ عام 2015 أصبح تقليدًا وطنياً راسخًا يعكس التزام الدولة بوحدة المصريين وترسيخ مبدأ المواطنة دون تمييز.


حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء
أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

المرض فرصة من ربنا.. لقاء سويدان: المفروض مديش فرصة لحد يؤذيني نفسيا
أكدت الفنانة  لقاء سويدان، أن مرض العصب السابع الذي أصابها فرصة من ربنا لإعادة التفكير في حياتها وطريقة تعاملها مع الناس.



أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
علق الإعلامي أحمد موسى، على صعود القوات البحرية الأمريكية على ناقلة النفط مارينيرا، قائلا: “ما قامت به أمريكا اليوم هو انتهاك للسيادة الروسية، تلك السفينة روسية، وقيام أمريكا باحتجاز السفينة بمساعدة بريطانية بمثابة رسالة إلى روسيا”.


أحمد موسى: منتخب مصر كعبه عالي جدا على كوت ديفوار
علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر مع كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية، قائلا:" مصر كعبها عالي جدا على كوت ديفوار".حملات مستمرة ومستدامة على مراكز علاج الإدمان غير مُرخصة.. متحدّث الصحة يكشف التفاصيل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن هناك 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم العلاج فيها بالمجان ويكون أمن.



تحذيرات من صراع دولي واسع وخطط خفية في ملفات الشرق الأوسط
أكد الكاتب والمحلل السياسي أميل أمين، أن الدول لا تسقط عبر التدخلات الخارجية المباشرة، وإنما من الداخل، مشيرًا إلى وجود محاولات سابقة لاستهداف مصر من خلال مخططات غربية.



اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن
أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان  هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.

