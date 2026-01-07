قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
توك شو

سارة خليل: أدواري تنتهي مع كلمة ستوب ولا أحمل الشخصية إلى حياتي الخاصة

الفنانة سارة خليل
الفنانة سارة خليل
إسراء صبري

أكدت الفنانة سارة خليل ميلها الطبيعي إلى تقديم الأدوار الكوميدية، مشددة في الوقت نفسه على عدم وجود تعارض بين تجسيد شخصيات ذات أبعاد نفسية ثقيلة والحفاظ على توازنها الشخصي. 

وأوضحت أن ما تعيشه داخل العمل الفني ينتهي تمامًا مع انتهاء التصوير.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أولى المهارات التي حرصت على اكتسابها منذ بدايتها الفنية هي القدرة على الخروج من الشخصية فور انتهاء المشهد، مشيرة إلى أن التعلق المفرط بالكاركتر قد يترك آثارًا نفسية سلبية إذا لم يتم التحكم فيه بالوعي والتدريب.

واسترسلت: بعض الأدوار قد تترك أثرًا عابرًا يظهر أحيانًا في الأحلام أو الكوابيس، مؤكدة أن ذلك أمر طبيعي يمر به كثير من الممثلين، لكنه لا يمتد إلى حياتها اليومية طالما يوجد فصل واضح بين الواقع والتمثيل.

كما كشفت أنها لم تدرس التمثيل بشكل أكاديمي، إذ درست الأدب الفرنسي، واعتمدت على ورش التمثيل والخبرة العملية، إلى جانب شغفها الكبير بالقراءة ومتابعة الدراما، وهو ما انعكس على اختياراتها الفنية.

الفنانة سارة خليل

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بطاقة التموين

في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

