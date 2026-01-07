سارة خليل: أدواري تنتهي مع كلمة ستوب ولا أحمل الشخصية إلى حياتي الخاصة

أكدت الفنانة سارة خليل ميلها الطبيعي إلى تقديم الأدوار الكوميدية، مشددة في الوقت نفسه على عدم وجود تعارض بين تجسيد شخصيات ذات أبعاد نفسية ثقيلة والحفاظ على توازنها الشخصي.

وأوضحت أن ما تعيشه داخل العمل الفني ينتهي تمامًا مع انتهاء التصوير.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أولى المهارات التي حرصت على اكتسابها منذ بدايتها الفنية هي القدرة على الخروج من الشخصية فور انتهاء المشهد، مشيرة إلى أن التعلق المفرط بالكاركتر قد يترك آثارًا نفسية سلبية إذا لم يتم التحكم فيه بالوعي والتدريب.

واسترسلت: بعض الأدوار قد تترك أثرًا عابرًا يظهر أحيانًا في الأحلام أو الكوابيس، مؤكدة أن ذلك أمر طبيعي يمر به كثير من الممثلين، لكنه لا يمتد إلى حياتها اليومية طالما يوجد فصل واضح بين الواقع والتمثيل.

كما كشفت أنها لم تدرس التمثيل بشكل أكاديمي، إذ درست الأدب الفرنسي، واعتمدت على ورش التمثيل والخبرة العملية، إلى جانب شغفها الكبير بالقراءة ومتابعة الدراما، وهو ما انعكس على اختياراتها الفنية.