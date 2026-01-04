قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«شطة» يفتح النار على الاتحاد الأفريقي: «خضعتم لأندية أوروبا.. ولا يهمكم مصلحة القارة»
شطة: كاف لم ينفذ وصية عيسى حياتو.. وأدعو إيتو ودروجبا للتدخل لمنع هذا القرار
دعمًا للمكفوفين .. «إدارة سلامة المرضى ببني سويف» تُسجّل المستندات الطبية بطريقة برايل
قبل مناقشته بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وزيادة قيمة الإعفاء
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»

تقى الجيزاوي

كشف الفنان عبدالله مشرف حقيقة عودته إلى الفن مجددًا بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، مؤكدًا أنه لن يعتزل الفن.

وقال عبد الله مشرف، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه لم يعتزل الفن مطلقًا، وسيظل في مهنة التمثيل دائمًا.

وأضاف عبد الله مشرف أن السبب وراء عدم تواجده في الأعمال الفنية هو عدم عرض أي أعمال عليه، مؤكدًا استعداده التام للمشاركة في أعمال مميزة كعادته، معلقًا: «أنا معتزلتش، بس مفيش أي أعمال بتتعرض عليّا».

أحدث أعمال عبد الله مشرف

وكان آخر أعمال الفنان عبد الله مشرف مشاركته في فيلم «عالماشي».

وفيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

والفنان عبد الله مشرف فنان مصري، من مواليد عام 1942، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968. التحق فور تخرجه بمسرح الطليعة، كما عمل مع الفنان محمد صبحي في فرقته المسرحية، وقدم معه العديد من المسرحيات، منها: «وجهة نظر»، «تخاريف»، و«لعبة الست».

كما عمل في الدراما التلفزيونية، لكنه اشتهر بين الجمهور بشخصية «عبد الله» في مسلسل «يوميات ونيس» بجميع أجزائه.

أما في السينما، فقد قدم العديد من الأدوار البارزة، ومن أفلامه: «كتيبة الإعدام»، «البيضة والحجر»، «الهروب»، و**«الحاسة السابعة»**، وتألق وأبدع في جميع أعماله.
 

