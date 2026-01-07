المرض فرصة من ربنا.. لقاء سويدان: المفروض مديش فرصة لحد يؤذيني نفسيا

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أن مرض العصب السابع الذي أصابها فرصة من ربنا لإعادة التفكير في حياتها وطريقة تعاملها مع الناس.

وقالت لقاء سويدان في برنامجها على قناة “ الشمس، :” المفروض مديش فرصة لحد يؤذيني نفسيا".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".