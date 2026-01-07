قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
توك شو

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

لقاء سويدان
لقاء سويدان
هاني حسين

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت سويدان : " بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء ".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".

لقاء سويدان سويدان اخبار التوك شو مصر الفن

