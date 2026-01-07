حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها على قناة "الشمس".

وقالت سويدان : " بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء ".

وتابعت: " حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري من غير خجل وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده لكني أصريت على الظهور ".

وأكملت لقاء سويدان :" الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل"، مضيفة:" إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

ولفتت سويدان : " هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".