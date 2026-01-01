ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تمر بوعكة صحية بسيطة وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية وفقًا لتعليمات الأطباء.

وأوضحت لقاء سويدان، في تصريحات خاصة، أنها بخير والحمد لله، لكنها تحتاج إلى فترة راحة مؤقتة لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

ووجهت الفنانة الشكر لكل من حرص على السؤال عنها والتواصل معها، معربة عن امتنانها الكبير لدعم الجمهور ومحبتهم الصادقة.

كما ناشدت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة أنها ستعود لممارسة نشاطها الفني قريبًا فور انتهاء فترة الراحة وتحسن حالتها الصحية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.