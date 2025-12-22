بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حالتها مستقرة وتتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي.



وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»:

«أنا بخير الحمد لله وكويسة، تعبت أول أمس ودخلت المستشفى، ودلوقتي الحمد لله بقيت أحسن وفي المنزل، وهذهب للدكتور اليوم للمتابعة».



وأضافت أنها تمر حاليًا بفترة راحة بسيطة بناءً على تعليمات الأطباء، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لا تدعو للقلق، ووجهت الشكر لكل من حرص على السؤال عنها والاطمئنان على صحتها.



وأكدت لقاء سويدان أنها ستعود لممارسة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة فور انتهاء فترة الراحة، مطمئنة جمهورها ومحبيها.