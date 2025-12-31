دعواتكم تفرق معايا.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتطمئن مُحبيها

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير والحمد لله، لكنها تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية وتتابع حالتها مع الأطباء.

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أنا الحمد لله بخير، لكن عندي وعكة صحية وأتابع حالتي الصحية مع الأطباء. أرجو من أحبائي الدعاء لي بالشفاء بإذن الله، والخروج من هذه المرحلة والمحنة بخير. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال».

ووجّهت الفنانة الشكر لكل من حرص على التواصل معها والسؤال عنها، معربة عن تقديرها الكبير لدعم ومحبة جمهورها.

وأضافت أنها تمر حاليًا بفترة راحة بسيطة بناءً على تعليمات الأطباء.

وأكدت لقاء سويدان أنها ستعود لممارسة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الراحة والوعكة الصحية، مطمئنة جمهورها ومحبيها.