اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك زيادة في بيض المائدة والدواجن نتيجة انتظام الاعلاف كمخزون استراتيجي، وإنتظام دورات الإنتاج على مدار العام.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ضمان أساس توازن الاسعار هو الانتاج والاتاحية، مؤكدا أنه لا بد للمنتج أن يحقق هامش ربح للحفاظ على توازن الاسعار.



وأشار إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناءا على تكلفة الإنتاج الحالية.