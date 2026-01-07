قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدثة باسم البيت الأبيض: طاقم ناقلة النفط «مارينيرا» مُعرّض للمساءلة القانونية
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يخضع للتأهيل
عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير
كاتب يحذر من استراتيجية ترامب للأمن القومي: أكبر فخ استراتيجي يواجه العالم
باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
توك شو

اتحاد منتجي الدواجن: التخوفات من ارتفاع الأسعار قبل رمضان مبالغ فيها.. وإنتاجنا مطمئن

محمود محسن

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن التخوفات من اقتراب ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان  هي تخوفات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إنتاجنا هذا العام يتجاوز 25% عن العام الماضي.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك زيادة في بيض المائدة والدواجن نتيجة انتظام الاعلاف كمخزون استراتيجي، وإنتظام دورات الإنتاج على مدار العام.

وتابع  نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ضمان أساس توازن الاسعار هو الانتاج والاتاحية، مؤكدا أنه لا بد للمنتج أن يحقق هامش ربح للحفاظ على توازن الاسعار.


وأشار إلى أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناءا على تكلفة الإنتاج الحالية.

