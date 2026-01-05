اتحاد منتجي الدواجن: زيادة المعروض الضمان الوحيد لعدم ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن شهر رمضان يشهد زيادة في الاستهلاك من المواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الإستهلاك تصل إلى 30%، لذا لا بد أن يكون هناك رقابة على الأسواق لضمان عدم إرتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن زيادة المعروض هي الضمان الوحيد لعدم الوصول إلى ارتفاعات في الأسعار، مؤكدا ان تحديد الأسعار يكون بناءا على تكلفة الإنتاج الحالية.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل عضوي بتوافر مستلزمات الإنتاج بشكل مستدام.