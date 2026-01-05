الكيلو بـ86 جنيه.. تحركات جديدة في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه

أسعار الدواجن اليوم.. شهد سوق الدواجن في مصر ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وذلك بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد وقرب شهر رمضان المبارك .

سحب كبير على الدواجن من المواطن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك سحب شديد على الدواجن وجميع أنواع الطيور خاصة مع قرب شهر رمضان، مشيرا إلى أنه كان هناك منتجين يبيعون بأقل من التكلفة وانخفض سعر الكتكوت بعد أن كان بـ 50جنيه ولكن انخفض لـ 12 جنيه.

وقال سامح السيد، في تصريحات تليفزيونية، أن الفترة القادمة سيتم تحقيق أرباح معتدلة، مؤكدا أن وزير الزراعة أعطى توجيهاته لتنشيط قطاع الدواجن وأعطى تعليماته للبنك الزراعي لتطوير المزارع المفتوحة حفاظا على الثرورة الداجنة.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه وصلنا للاكتفاء الذاتي من الدواجن، مؤكدا أنه لدينا فائض قد يتم تصديره والزيادة في الأسعار طبيعية، وليست كبيرة وتأتي تزامنا مع أعياد الأقباط وقرب شهر رمضان.

ارتفاع في سعر الفراخ

سجلت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين، ارتفاعاً كبيرا على الرغم من توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة ، بعد انخفاضات دامت لشهور نتيجة زيادة الانتاجية.

ويقدم موقع "صدي البلد" الإخباري أسعار الدواجن والبيض بعد ارتفاعها اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع ، أى ارتفعت 17 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 88 جنيه، بعدما كان سعرها 65 جنيهات وتصل للمستهلك 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.