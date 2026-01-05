قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

17 جنيه زيادة.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم في مصر

الدواجن
الدواجن
أمل مجدى

سجلت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين، ارتفاعاً كبيرا على الرغم من  توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة ، بعد  انخفاضات دامت لشهور نتيجة زيادة الانتاجية.

ويقدم موقع "صدي البلد" الإخباري  أسعار الدواجن والبيض بعد ارتفاعها اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع  ، أى ارتفعت 17  جنيها وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 88 جنيه، بعدما كان سعرها 65 جنيهات  وتصل للمستهلك 100 جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.
 سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا. وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها. سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

منتخب نيجيريا

تفوق نيجيري كاسح في تاريخ المواجهات أمام موزمبيق قبل صدام ثمن النهائي الأفريقي

منتخب نيجيريا

نيجيريا تصطدم بموزمبيق في ثمن النهائي بطموحات اللقب وأحلام التاريخ

الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو بكأس عاصمة مصر

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

