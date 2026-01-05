تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

ارتفعت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الإثنين بعد انخفاضات دامت لشهور نتيجة زيادة الانتاجية، إلا أنها عادت للارتفاع بسبب موسم الأعياد.

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتى شهدت ارتفاعا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من توفير خامات الأعلاف وظهور دورات جديدة .

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى الصعود ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 58 جنيها منذ أسابيع ، أى ارتفعت 17 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 63 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 88 جنيه، بعدما كان سعرها 65 جنيهات وتصل للمستهلك 100 جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات بعدما سجلت 94 جنيها أمس ، أى ارتفعت 16 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 180 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن؟

من جانبه ، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن ليس مبالغًا فيه، موضحًا أن زيادة الأسعار بنسبة 15% جاءت نتيجة لعدة عوامل تتعلق بعرض وطلب السوق، بالإضافة إلى تأثيرات دخول الأعياد المسيحية وبدء شهر رمضان.

وأضاف أن هذه الزيادة تتماشى مع طبيعة السوق التي تعتمد على الطلب الموسمي.

وأشاد رئيس شعبة الدواجن بدور وزير الزراعة في دعم وتنشيط القطاع، حيث قام بإعطاء توجيهات للبنوك لتطوير المزارع المغلقة، مما أسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير احتياجات السوق، كما أكد أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن في مصر، مع فائض يبلغ نحو 25% يتم توجيهه للتصدير

.

وفيما يخص أسعار البيض، أشار سامح السيد إلى أن سعر الكرتونة يتراوح بين 140 و150 جنيهًا حسب المنطقة، مؤكّدًا أنه لن يكون هناك أي زيادات إضافية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.