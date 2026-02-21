قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار السيارات| أرخص سيارة زيرو في السعودية.. اركب بيجو بـ300 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

قنبلة المزاد.. سينا تعرض أغلى سيارة لوتس في التاريخ للبيع "فرصة لا تتكرر"!

​عشاق الفخامة والتميز على موعد مع حدث استثنائي، حيث تم الإعلان عن عرض سيارة لوتس النادرة، التي تُعد الأغلى من نوعها عالميًّا، في مزاد علني سيحبس الأنفاس. هذه السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي تحفة هندسية واستثمار حقيقي لمن يملك الجرأة والشغف.

المحرك يحتضر؟ إليك الخطة السحرية لاستعادة القوة الحصانية المفقودة لسيارتك فورًا!

​هل تشعر أن سيارتك فقدت "عنفوانها" على الطريق؟ لا تستسلم للأمر الواقع! هناك خطوات ميكانيكية دقيقة وتقنيات صيانة بسيطة يمكنها إعادة الروح إلى المحرك واستعادة الأحصنة المفقودة، مما يوفر عليك تكاليف باهظة لتغيير الأجزاء الرئيسية.

احذر "تعفن الإطارات".. القاتل الصامت الذي يهدد سلامتك وكيف تحمي سيارتك منه؟

​ليست الصدمات وحدها ما يدمر الإطارات، بل هناك ظاهرة خفية تسمى "تعفن الإطارات" قد تتسبب في حوادث كارثية. تعرف على علامات تآكل المطاط الكيميائي وكيف تحمي سيارتك من تقلبات الطقس والتخزين الخاطئ الذي يسرع من تلفها.

بـ 300 ألف جنيه بس.. اركب "الكريستالة" الأسطورية بحالة الفابريكا "لقطة الموسم"!

​لمحبي الاعتمادية والزمن الجميل، فرصة ذهبية لاقتناء السيارة الشهيرة بـ "الكريستالة" بحالة نادرة جدًّا "فابريكا". بسعر 300 ألف جنيه فقط، يمكنك الحصول على سيارة أثبتت كفاءتها لسنوات طويلة، وهي خيار مثالي لمن يبحث عن التوفير والقوة في آن واحد.

للمغتربين فقط.. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية "المواصفات والسعر المذهل"

​إذا كنت تبحث عن توفير ميزانيتك في المملكة، فهذا التقرير دليلك الشامل. نستعرض أرخص سيارة جديدة (زيرو) تتميز باستهلاك اقتصادي جدًّا للوقود، مما يجعلها الخيار الأول للمغتربين الراغبين في سيارة عملية للاستخدام اليومي بأقل تكلفة تشغيل.

