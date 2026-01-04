قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تجاوزت الـ 90 جنيها.. ارتفاع قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن وبيض
آية الجارحي

تجاوزت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق اليوم الأحد حاجز الـ 90 جنيها، مع زيادة الطلب نتيجة  أعياد الميلاد.

وارتفعت أسعار الدواجن بنحو 20 جنيها في الكيلو الواحد، نظرا لزيادة الإقبال .

وكانت أسعار الدواجن تجاوزت مستوى الـ 90  جنيهًا اليوم مسجلة 95 جنيها للكيلو، مقارنة بـ  70  جنيهًا للكيلو منتص الشهر الماضي.

أسعار الدواجن بالأسواق 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية.

وارتفعت أسعار الدواجن عند مستوى 77 إلى 80  جنيهًا للكيلو في المزرعة، وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 90 و95  جنيهًا للكيلو .

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة العروض أو نقصه في الأسواق.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 77 إلى 80  جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95  جنيهًا للكيلو

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيه للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 84 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 95 و100 جنيه.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار البيض اليوم


تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 7و10 جنيهات.

الكتكوت "ساسو":9 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك: بين 90 و95 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 210و220 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة: بين 55  و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الدواجن البيضاء الدواجن الساسو اعياد الميلاد سعر الدواجن

