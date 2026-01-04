ترقبا للصعود العالمي.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر متأهبة بحدوث ارتفاع عالمي عقب الضربات الامريكية على فنزويلا.

وكانت قد وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على فنزويلا أمس السبت، واعتقلت رئيسها وزوجها.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية العام، ما دفع أسواق المعادن النفيسة إلى الدخول في موجة تصحيح بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال الفترات الماضية.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4332 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5049 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5890 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6731 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 47.120 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.