نجيب ساويرس: والدي علمني العصامية..وها أنا أربي أولادي على العمل الجاد مع لمسة حنان

كشف المهندس نجيب ساويرس عن أسرار تربيته على يد والده أنسي ساويرس، مشيرًا إلى أن والده كان ذكياً في تعليمه الاعتماد على النفس وعدم الاتكال على أحد في حياتهم الشخصية. وقال نجيب: "كنت عاوز أبقى عصامي، وبابا كان موافق، عشان كده اشتغلت في غسيل الأطباق بألمانيا".

طريق النجاح لدى نجيب ساويرس

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار": "لو لم يكن والدي اتبع هذه الطريقة، ما كنا وصلنا لما نحن عليه اليوم حتى شقيقي سميح عمل جارسون، وأنا أطبق نفس الأسلوب مع أولادي لكن أحن عليهم قليلًا، لأن والدتهم كانت أشد في التعامل معهم".

وتابع ساويرس: "لم أحزن من عملي في غسيل الأطباق، كان مجرد تحدٍ أحتاج لتحويله إلى فرصة، وبعد ثلاثة أيام وجدت شغل جارسون، وبدأت أكسب أكثر مع البقشيش، وهذه التجربة علمتني قيمة العمل الجاد منذ الصغر".