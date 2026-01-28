سميح ساويرس: المال الكتير مش بيجيب سعادة.. وفي ناس بتدفع الزكاة بتاعتها عشان متروحش النار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
حل رجل الأعمال سميح ساويرس، ضيفا على بودكاست أنس بوخش، وتحدث ساويرس عن مشواره المهني .

وقال سميح ساويرس:"  وانا صغير كان أمل حياتي ابقى غني وبعد لما بقيت غني عرفت إن المال الكتير مش بيجيب سعادة وأكتر حاجة بتمتعني دلوقتي لما بعمل مشروعات اجتماعية وخيرية ".


وتابع سميح ساويرس:" لما اشوف إنجاز خيري يسعد الناس ويقدم خدمات لهم أشعر بالسعادة لتحقيق هذا الامر ". 

وأكمل سميح ساويرس:"  فيه ناس كتير متعتها تكنيز الفلوس ويبقى عندهم أموال أكتر وفيه ناس بتدفع الزكاة بتاعتها وهي عارفة إنه لازم تعمل كده عشان متروحش النار  وقليلين بيكون عندهم متعة في العطاء ".


وتابع سميح ساويرس:" لو صرفنا على الخير من قلبنا كان العالم بقى عشرة على عشرة".
 

