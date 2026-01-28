سميح ساويرس: المال الكتير مش بيجيب سعادة.. وفي ناس بتدفع الزكاة بتاعتها عشان متروحش النار

حل رجل الأعمال سميح ساويرس، ضيفا على بودكاست أنس بوخش، وتحدث ساويرس عن مشواره المهني .

وقال سميح ساويرس:" وانا صغير كان أمل حياتي ابقى غني وبعد لما بقيت غني عرفت إن المال الكتير مش بيجيب سعادة وأكتر حاجة بتمتعني دلوقتي لما بعمل مشروعات اجتماعية وخيرية ".



وتابع سميح ساويرس:" لما اشوف إنجاز خيري يسعد الناس ويقدم خدمات لهم أشعر بالسعادة لتحقيق هذا الامر ".



وأكمل سميح ساويرس:" فيه ناس كتير متعتها تكنيز الفلوس ويبقى عندهم أموال أكتر وفيه ناس بتدفع الزكاة بتاعتها وهي عارفة إنه لازم تعمل كده عشان متروحش النار وقليلين بيكون عندهم متعة في العطاء ".



وتابع سميح ساويرس:" لو صرفنا على الخير من قلبنا كان العالم بقى عشرة على عشرة".

