الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
وزير الثقافة يشهد حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية ويشيد بدورها في دعم المبدعين

جمال عاشور

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة — نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي — وقائع الحفل السنوي للدورة الحادية والعشرين من جائزة ساويرس الثقافية، والذي أُقيم بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر الحفل كلٌّ من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس وعضو مجلس أمناء المؤسسة، والأستاذ الدكتور محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء والإعلاميين.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الثقافي المتميز نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن جائزة ساويرس الثقافية تُجسّد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، في سبيل دعم الثقافة والفنون وصناعة المعرفة، والاحتفاء بالمبدعين الفائزين في دورتها الحادية والعشرين.

وأضاف وزير الثقافة أن الجائزة باتت محطة سنوية بارزة للاحتفاء بالإبداع الأدبي والفني في مصر، وتكريم الكُتّاب والمبدعين عن أعمالهم المتميزة في مجالات الأدب وفنون السرد والكتابة، مشيرًا إلى دورها المتفرد في دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام طاقات جديدة تثري المشهد الثقافي المصري، ومؤكدًا أنها، عبر دوراتها المتعاقبة، أسهمت في تقديم عدد كبير من المبدعين إلى صدارة الساحة الثقافية في مصر والعالم العربي.

ووجّه وزير الثقافة التحية إلى القائمين على الجائزة، مهنئًا الفائزين، ومؤكدًا أن التكريم يمثل مسؤولية بقدر ما هو تقدير، وبداية لمسيرة أطول من النجاح والعطاء.

كما أعرب عن تمنياته بأن تظل الثقافة جسرًا للتواصل والتنوير، وأن تواصل جائزة ساويرس الثقافية أداء رسالتها في دعم الإبداع وترسيخ مكانة مصر الثقافية والحضارية.

وشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الحالية من بين نحو 650 عملًا أدبيًا تقدّموا للمنافسة في مختلف فروع الجائزة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة واستمرار الجائزة كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع الأدبي والفني، وتحفيز الأجيال الجديدة على استلهام قوة الكلمة والفن في إحداث حراك ثقافي بنّاء.

كما تضمن الحفل توزيع جوائز أفضل رواية ومجموعة قصصية بفرعي كبار الكُتّاب وشباب الكُتّاب، وجائزتي أفضل سيناريو لكبار وشباب الكُتّاب، إلى جانب جائزة أفضل نص مسرحي، وجائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وجائزة أفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة، فضلًا عن تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، من بينها فقرة موسيقية للأختين أيوب – Ayoub Sisters، وفقرة غنائية للفنانة حنين الشاطر.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جائزة ساويرس الثقافية

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

أحدث تصوير جوي لأعمال الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - مطروح| شاهد

ماذا فعل وفد نقابة البترول والكيماويات التركية في القاهرة؟

إيمان كريم تبحث إدراج ملف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

