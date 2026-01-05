قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وزير الثقافة يجتمع باتحاد الناشرين المصريين لبحث دعم صناعة النشر

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الكاتب فريد زهران، وذلك بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمهندس هيثم يونس، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال اللقاء، ثمَّن رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة زيارة وزير الثقافة لمقر الاتحاد، والتي تُعد الأولى من نوعها منذ افتتاح المقر، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بصناعة النشر ودعم دور الناشرين المصريين في إثراء الحركة الثقافية.

من جانبه، أكد وزير الثقافة أن الوزارة واتحاد الناشرين شركاء في واحدة من أهم الصناعات الثقافية، التي تمثل رافدًا رئيسًا من روافد القوة الناعمة المصرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والناشرين لدعم صناعة الكتاب وتفعيل دورها في بناء الوعي ونشر الثقافة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الناشرين المصريين وإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تنظيم معارض للكتاب داخل قصور الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع دائرة إتاحة الكتاب والوصول به إلى مختلف فئات المجتمع.

وتناول اللقاء كذلك أهمية التنسيق بين النقابات والاتحادات والهيئات الثقافية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث أكد وزير الثقافة أهمية التعاون البيني تحت مظلة الوزارة، معربًا عن تطلعه لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي النقابات الفنية لمناقشة سبل توحيد الجهود لخدمة منظومة الإبداع.

كما ناقش الجانبان مبادرة رعاية وتنظيم معرضٍ صيفيٍّ مخصصٍ لكتاب الطفل، في إطار الاهتمام ببناء الوعي الثقافي لدى النشء، إلى جانب استعراض مقترح متكامل مقدم من اتحاد الناشرين المصريين لإعادة إطلاق مشروع «مكتبة الأسرة»، دعمًا لسياسات إتاحة المعرفة بأسعار مناسبة للمواطنين.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مجلس إدارة اتحاد الناشرين الكاتب فريد زهران الدكتور أسامة طلعت

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ارشيفيه

كلب يعقر خمسة أطفال بإحدى قرى الدقهلية

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يجري جولة موسعة لمتابعة أعمال الامتحانات بعدد من الكليات

محافظة دمياط

غلق 5 منشآت صحية مخالفة للترخيص بدمياط

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

