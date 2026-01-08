وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏

احتفى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بـ"عيد الثقافة"، بتكريم 38 مبدعًا وباحثًا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025 في 28 جائزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار "وزارة الثقافة تحتفل بصُنّاع الهوية المصرية".
فقد ساهموا بإبداعهم وفكرهم في إثراء المشهد الثقافي المصري وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا، ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، و أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ممثلًا عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية ورموز الإبداع.
وخلال كلمته، رحّب الدكتور أحمد فؤاد هَنو بالحضور، مؤكدًا أن "عيد الثقافة" يمثل مناسبة وطنية لتجديد الإيمان بدور الثقافة المصرية كقوة ناعمة قادرة على حماية الهوية وصناعة الوعي وبث الأمل، مشيرًا إلى أن أرض مصر التي أنجبت الحضارة ما زالت تنبت فنًا وإبداعًا وتغرس في أبنائها روح الحياة والابتكار.
وأعرب وزير الثقافة عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمشروع الثقافي المصري، وإيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان وصون الوعي الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لكل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن الاحتفال يتضمن تكريم نخبة من أبناء الوطن من الحاصلين على جوائز الدولة، ومن رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية، إلى جانب رموز الفن والإبداع الذين شكّل عطاؤهم علامات مضيئة في مسيرة الثقافة المصرية، كما يشمل التكريم استحضار ذكرى المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي، ممن تركوا بصمات خالدة في وجدان الوطن.
واستعرض وزير الثقافة ملامح حصاد عام كامل من العمل الثقافي، شهد امتداد الفعاليات إلى القرى والنجوع قبل المدن، وعودة المسرح إلى جمهوره، وإهداء أكثر من مليون نسخة كتاب لعشاق القراءة، وتحول قصور الثقافة إلى مساحات مفتوحة للحوار والتجريب والإبداع، إلى جانب افتتاح عشرات المواقع الثقافية الجديدة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتوسيع الحضور المصري في المحافل الثقافية الدولية، في إطار تكامل جهود قطاعات الوزارة لتقديم ثقافة حيّة ومتصلة بالناس.
واختتم الدكتور أحمد فؤاد هَنو كلمته بالتأكيد على أن الثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما نصنعه معًا من وعي جديد ورؤية أوسع وإيمان متجدد بقيمة الإنسان، مشددًا على مواصلة العمل من أجل نشر المعرفة وصون الهوية وتمكين الموهوبين، بما يليق بمصر ومكانتها الحضارية، موجهًا التحية لكل مبدع ومثقف وعامل في الحقل الثقافي يسهم بفكرة أو كلمة أو عمل في صناعة وعي هذا الوطن.
حيث اشتملت قائمة المكرمين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2025 في "عيد الثقافة" على 38 مبدعًا وباحثًا بـ28 جائزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية، وجاءت كالآتي:-
أولًا: مجال الفنون
العازفة نغماية صفوت- عزف البيانو، الفنان محمود زين- سيناريو الفيلم الروائي، الفنانة هايدي فوزي- رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة، الفنانة نهاد السيد- السينوغرافيا المسرحية، المعماري مصطفى سالم- الوسائط الرقمية حول العمارة، الدكتور إسلام الريحاني- التصوير (Painting)..
ثانيًا: مجال الآداب
الكاتبة دعاء جمال البادي- الرواية التاريخية والتراثية، أحمد ياسر فتحي- المجموعة القصصية، محمد رفاعي- ديوان شعر الفصحى، إبراهيم أبو سمرة- ديوان شعر العامية، مروة مصطفى أمين- الحوسبة اللغوية، علي قطب- الدراسة النقدية في السرد، سوسنة سيد محمد- الترجمة من التركية إلى العربية، دينا محمد بيومي- الترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية/ الإفريقية، محمد عبد الرحمن فراج- الترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية/ الإفريقية.
ثالثًا: مجال العلوم الاجتماعية
الدكتور أحمد معروف- التاريخ والآثار وحفظ التراث، الدكتور شريف إمام- التاريخ والآثار وحفظ التراث، الدكتورة شيماء محمد وهبة- الجغرافيا والبيئة، إيريني سمير حكيم- الفلسفة والأنثروبولوجيا، الدكتور محمد عبد الخالق- العلوم التربوية، رماج محمد عثمان- الإعلام، غريب رضا إبراهيم- الإعلام، فرح محمد عبد الكريم- الإعلام، فرح محمد فتحي- الإعلام، فرحة جمال عبد الجليل- الإعلام، ماريا عاطف وليم- الإعلام، مارتينا وجدي- الإخراج (الإعلام)، الدكتور إسلام عبد الباري- العلوم الإدارية، الدكتورة آلاء جعفر الصادق- الوثائق والنشر، الدكتور أحمد مجدي- الثقافة الرقمية.
رابعًا: مجال العلوم القانونية والاقتصادية
الدكتورة جيهان عبد السلام محمود- التضخم في الاقتصاد المصري، الدكتور أحمد محمد عكاشة- التغيرات المناخية، الدكتورة رغدة البهي- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على العلاقات الدولية، الدكتور عدنان موسى- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على العلاقات الدولية، الأستاذ محمود قاسم- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على العلاقات الدولية، أحمد عبد الفتاح عسكر- التغيرات الجيوسياسية، الدكتور محمد مصباح الناجي- الحق في الخصوصية، الدكتور محمود حسين أبو سيف- إدارة التنوع الثقافي.
الجدير بالذكر أن "عيد الثقافة" المصري هو احتفالية سنوية تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تُنظمها وزارة الثقافة المصرية في الثامن من يناير، لتكريم المبدعين والمثقفين والفنانين المصريين، الذين أثروا الحياة الثقافية، تقديرًا لدورهم في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.