وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏

احتفى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير ‏الثقافة، بـ"عيد الثقافة"، بتكريم ‏‎38 ‎‏ مبدعًا وباحثًا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية ‏لعام 2025 في 28 جائزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار ‏‏"وزارة الثقافة تحتفل بصُنّاع الهوية المصرية".

فقد ‏ساهموا بإبداعهم وفكرهم في إثراء المشهد الثقافي المصري وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا، ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور ‏أشرف العزازي، و أقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ‏بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير وائل النجار ‏مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ممثلًا عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون ‏المصريين بالخارج، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية ورموز الإبداع‎.‎

وخلال كلمته، رحّب الدكتور أحمد فؤاد هَنو بالحضور، مؤكدًا أن "عيد الثقافة" يمثل مناسبة ‏وطنية لتجديد الإيمان بدور الثقافة المصرية كقوة ناعمة قادرة على حماية الهوية وصناعة ‏الوعي وبث الأمل، مشيرًا إلى أن أرض مصر التي أنجبت الحضارة ما زالت تنبت فنًا وإبداعًا ‏وتغرس في أبنائها روح الحياة والابتكار‎.‎

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ‏المتواصل للمشروع الثقافي المصري، وإيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان وصون ‏الوعي الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لكل ما تحقق من إنجازات على ‏أرض الواقع‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن الاحتفال يتضمن تكريم نخبة من أبناء الوطن من ‏الحاصلين على جوائز الدولة، ومن رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية، إلى جانب رموز ‏الفن والإبداع الذين شكّل عطاؤهم علامات مضيئة في مسيرة الثقافة المصرية، كما يشمل ‏التكريم استحضار ذكرى المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الماضي، ممن تركوا ‏بصمات خالدة في وجدان الوطن‎.‎

واستعرض وزير الثقافة ملامح حصاد عام كامل من العمل الثقافي، شهد امتداد الفعاليات إلى ‏القرى والنجوع قبل المدن، وعودة المسرح إلى جمهوره، وإهداء أكثر من مليون نسخة كتاب ‏لعشاق القراءة، وتحول قصور الثقافة إلى مساحات مفتوحة للحوار والتجريب والإبداع، إلى ‏جانب افتتاح عشرات المواقع الثقافية الجديدة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة ‏المختلفة، وتوسيع الحضور المصري في المحافل الثقافية الدولية، في إطار تكامل جهود ‏قطاعات الوزارة لتقديم ثقافة حيّة ومتصلة بالناس‎.‎

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هَنو كلمته بالتأكيد على أن الثقافة ليست فقط ما نرثه، بل ما ‏نصنعه معًا من وعي جديد ورؤية أوسع وإيمان متجدد بقيمة الإنسان، مشددًا على مواصلة ‏العمل من أجل نشر المعرفة وصون الهوية وتمكين الموهوبين، بما يليق بمصر ومكانتها ‏الحضارية، موجهًا التحية لكل مبدع ومثقف وعامل في الحقل الثقافي يسهم بفكرة أو كلمة أو ‏عمل في صناعة وعي هذا الوطن‎.‎

حيث اشتملت قائمة المكرمين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2025 في "عيد الثقافة" على ‏‎38 ‎‏ مبدعًا وباحثًا بـ28 جائزة في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والقانونية، ‏وجاءت كالآتي:-‏

أولًا: مجال الفنون

العازفة نغماية صفوت- عزف البيانو، الفنان محمود زين- سيناريو الفيلم الروائي، الفنانة ‏هايدي فوزي- رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة، الفنانة نهاد السيد- السينوغرافيا ‏المسرحية، المعماري مصطفى سالم- الوسائط الرقمية حول العمارة، الدكتور إسلام ‏الريحاني- التصوير‎ (Painting).‎‏.‏

ثانيًا: مجال الآداب

‎

الكاتبة دعاء جمال البادي- الرواية التاريخية والتراثية، أحمد ياسر فتحي- المجموعة ‏القصصية، محمد رفاعي- ديوان شعر الفصحى، إبراهيم أبو سمرة- ديوان شعر العامية، مروة ‏مصطفى أمين- الحوسبة اللغوية، علي قطب- الدراسة النقدية في السرد، سوسنة سيد محمد- ‏الترجمة من التركية إلى العربية، دينا محمد بيومي- الترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية/ ‏الإفريقية، محمد عبد الرحمن فراج- الترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية/ الإفريقية‏‎.‎

ثالثًا: مجال العلوم الاجتماعية

‎

الدكتور أحمد معروف- التاريخ والآثار وحفظ التراث، الدكتور شريف إمام- التاريخ والآثار ‏وحفظ التراث، الدكتورة شيماء محمد وهبة- الجغرافيا والبيئة، إيريني سمير حكيم- الفلسفة ‏والأنثروبولوجيا، الدكتور محمد عبد الخالق- العلوم التربوية، رماج محمد عثمان- الإعلام، غريب ‏رضا إبراهيم- الإعلام، فرح محمد عبد الكريم- الإعلام، فرح محمد فتحي- الإعلام، فرحة جمال ‏عبد الجليل- الإعلام، ماريا عاطف وليم- الإعلام، مارتينا وجدي- الإخراج (الإعلام)، الدكتور ‏إسلام عبد الباري- العلوم الإدارية، الدكتورة آلاء جعفر الصادق- الوثائق والنشر، الدكتور ‏أحمد مجدي- الثقافة الرقمية‎.‎

رابعًا: مجال العلوم القانونية والاقتصادية

‎

الدكتورة جيهان عبد السلام محمود- التضخم في الاقتصاد المصري، الدكتور أحمد محمد ‏عكاشة- التغيرات المناخية، الدكتورة رغدة البهي- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على ‏العلاقات الدولية، الدكتور عدنان موسى- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على العلاقات ‏الدولية، الأستاذ محمود قاسم- تأثير الحرب الروسية–الأوكرانية على العلاقات الدولية، أحمد ‏عبد الفتاح عسكر- التغيرات الجيوسياسية، الدكتور محمد مصباح الناجي- الحق في ‏الخصوصية، الدكتور محمود حسين أبو سيف- إدارة التنوع الثقافي‎.‎

‏الجدير بالذكر أن "عيد الثقافة" المصري هو ‏‎احتفالية سنوية تُقام تحت رعاية الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية،‎ ‎‏ تُنظمها وزارة الثقافة المصرية في الثامن من يناير، ‏لتكريم المبدعين ‏والمثقفين والفنانين المصريين، الذين أثروا الحياة الثقافية، تقديرًا لدورهم ‏في بناء الوعي ‏وترسيخ الهوية الوطنية.‏