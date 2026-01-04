البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الثقافة بالكاتدرائية المرقسية لتهنئته بعيد الميلاد المجيد وبحث آفاق التعاون المشترك

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الذي قدّم لقداسته التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث جسّد اللقاء عمق الروابط الوطنية، وبحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين الوزارة والكنيسة المصرية، وذلك بحضور الأستاذ سامي عيّاد مستشار وزير الثقافة للهوية البصرية، والأستاذ أمير نبيه مستشار وزير الثقافة للتنمية المجتمعية.

وقدّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لقداسته بدوام الصحة والسعادة، وداعيًا أن يحمل العام الجديد السلام والمحبة لكل المصريين. كما أكد وزير الثقافة تقديره الكبير للدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به الكنيسة القبطية في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية والوطنية الكبرى لضمان وصول الخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لزيارة وزير الثقافة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في ترسيخ قيم الوعي والتنوير، ودعم روح التعايش والمحبة بين جميع أبناء الشعب المصري.