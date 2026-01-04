وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان مكتبة «ن السحار 2» بزهراء المعادي

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء المكتبات العامة ونشر الثقافة والتنوير في مختلف ربوع الوطن، افتُتح الفرع الثاني لمكتبة «ن السحار» بمنطقة زهراء المعادي، في خطوة جديدة تستهدف دعم البنية الثقافية داخل الأحياء السكنية والمساهمة في بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي والمعرفة، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

ويأتي افتتاح مكتبة «ن السحار 2» استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى إتاحة المعرفة لكافة فئات المجتمع، وتحويل المكتبات إلى منارات إشعاع ثقافي وفكري، تلبي احتياجات القراء والباحثين، وتوفر بيئة آمنة ومحفزة للتعلم والإبداع، خاصة للأطفال والشباب.

وأُقيمت المكتبة على مساحة تبلغ نحو 400 متر مربع، وتم تصميمها وفق رؤية عصرية تواكب أحدث النظم العالمية في إنشاء المكتبات العامة، بما يضمن سهولة الوصول إلى مصادر المعرفة وتنوع الخدمات المقدمة للجمهور. كما تمثل المكتبة نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعكس تكامل الأدوار في دعم المشروعات الثقافية والتنموية.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة الثقافة بدور محوري في إثراء المحتوى المعرفي للمكتبة، حيث زودتها بنحو 9000 كتاب تغطي مختلف فروع المعرفة، من علوم وآداب وفنون وكتب أطفال ومراجع عامة، بما يجعلها منصة ثقافية شاملة تخدم مختلف الأعمار والاهتمامات، وتلبي احتياجات القراء والدارسين والباحثين.

من جانبها، تولت شركة «مكسيم التعليمية» مسؤولية التجهيزات اللوجستية للمكتبة، حيث قامت بتأثيثها بأحدث الأثاث العصري، وتوفير بيئة قراءة مريحة ومحفزة، تراعي المعايير الحديثة في تصميم المساحات الثقافية، بما يسهم في جذب رواد المكتبة وتشجيعهم على التفاعل مع الأنشطة المختلفة.

ولضمان تقديم خدمات ثقافية ومكتبية على أعلى مستوى من الاحترافية، قامت فرق العمل التابعة لـ«مكتبات مصر العامة» بتنفيذ جميع العمليات الفنية للمكتبة، كما تتولى مسؤولية تشغيلها وإدارتها، مستندة إلى خبراتها الطويلة في إدارة المكتبات العامة وتنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية، بما يواكب احتياجات المجتمع الحديث ويعزز دور المكتبة كمركز مجتمعي متكامل.

وفي خلال الجولة تم التقاط صور تذكارية للعاملين بالمكتبة مع وزير الثقافة، ومحافظ القاهرة.

وتضم مكتبة «ن السحار 2» مجموعة متكاملة من المرافق التي صُممت لتخدم مختلف شرائح الجمهور، حيث تشمل قاعات للاطلاع مزودة بأحدث الوسائل والتجهيزات، وقاعة للأنشطة الثقافية والفنية مخصصة لورش العمل والندوات والفعاليات الإبداعية، إلى جانب قاعة تدريب تهدف إلى تنمية مهارات الشباب والنشء من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة.

ويُعد افتتاح هذا الصرح الثقافي خطوة مهمة على طريق نشر الوعي وتعميق ثقافة القراءة، وتوفير مساحات تعليمية داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومثقف، قادر على الإبداع والابتكار، ومؤهل للمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.