برلمانية: تفقد وزيري التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمكتبة مصر العامة يؤكد أولوية بناء الوعي

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن تفقد كلٍ من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقهما المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لمكتبة مصر العامة، يعكس إدراك الدولة العميق لأهمية الثقافة وبناء الوعي كأحد ركائز التنمية المستدامة.

وأوضحت النائبة أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تمثل نموذجًا وطنيًا مهمًا لدور المؤسسات الثقافية في تنمية الإنسان، بما تضمه من قاعات معرفية، وبرامج تعليمية، ومساحات تفاعلية تستهدف الأطفال والشباب، وتسهم في ترسيخ قيم القراءة، والانفتاح، واحترام التنوع الثقافي والمعرفي.

وأضافت فاطمة سليم أن الاهتمام الرسمي بتطوير ودعم مثل هذه الصروح الثقافية يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في الوعي لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، بل هو الأساس الحقيقي لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، وحماية الهوية، وصناعة مستقبل أفضل.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن تعزيز دور المكتبات العامة في المحافظات، وخاصة في صعيد مصر، يمثل خطوة محورية لنشر الثقافة، ودعم التعليم غير التقليدي، وتمكين الأجيال الجديدة من أدوات المعرفة والفكر المستنير، بما يواكب رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

