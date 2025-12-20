بعد تصريحات مدبولي الأخيرة| روشتة برلمانية لمواجهة الزيادة السكانية

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد زيادة سكانية مستمرة تشكل تحديًا كبيرًا على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يستدعي تبني حلول استراتيجية لمواجهتها.

وعن أبرز الحلول لمواجهتها، أفادت " الكسان" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد"، أن التوعية السبيل الوحيد لمواجهتها، بالإضافة إلى توسيع برامج تنظيم الأسرة ، إلى جانب تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في دعم الحملات التوعوية لضمان نجاح أي جهود للحد من النمو السكاني غير المنضبط وتحقيق تنمية مستدامة.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن معدل الزيادة السكانية أن مصر تزيد بمقدار 2 مليون نسمة كل عام.