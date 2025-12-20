برلماني: مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الوزراء بشأن زيادة عدد سكان مصر بمعدل 2 مليون نسمة سنويًا، يضع ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية، ويستدعي تعزيز خطط التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تطوير منظومة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين وضمان جودة حياة أفضل للجميع.

و أشار " يحيي" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استراتيجية شاملة يأتي على رأسها التوعية والتثقيف، فضلا عن إطلاق حملات للتوعية حول أضرار الزيادة السكانية .



وشدد عضو النواب على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والإعلام ، كونه عاملاً أساسيًا لنجاح أي جهود للحد من النمو السكاني غير المنضبط.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن معدل الزيادة السكانية أن مصر تزيد بمقدار 2 مليون نسمة كل عام.