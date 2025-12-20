قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
برلمان

برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اصبح ضرورة . 

وأضاف رئيس الوزراء أننا نرى فرصة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا أننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو القاطرة للاقتصاد ونعطي الأولوية لشركات الدوية اللبنانية للدخول في السوق المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية جاءت وفقا لرؤية واضحة، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية للعمل في كافة المشروعات.

وأضاف أننا نجحنا في انشاء بنية قوية بالدولة المصرية بدأنا نجني ثماره اليوم عن طريق جذب الاستثمارات وذلك عن طريق رغبة القيادة السياسية في بناء دولة حديثة وهذا ما هو قد تم.

وأشار إلى اننا عملنا على الحصول على التمويلات الميسرة من الجهات الدولية وتم ضخها في المشروعات، موضحاً أنه من السهل أن تضع مخطط ولكن من الصعب أن تحققه على ارض الواقع وهو ما حدث بمصر بالمتابعة الدؤوبة .

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان.

