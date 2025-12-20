برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك حضور قوي للاستثمارات اللبنانية في مصر، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين اصبح ضرورة .

وأضاف رئيس الوزراء أننا نرى فرصة لزيادة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مؤكدا أننا نؤمن بأن القطاع الخاص هو القاطرة للاقتصاد ونعطي الأولوية لشركات الدوية اللبنانية للدخول في السوق المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الطفرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية جاءت وفقا لرؤية واضحة، مشيرًا إلى أنه تم الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية للعمل في كافة المشروعات.

وأضاف أننا نجحنا في انشاء بنية قوية بالدولة المصرية بدأنا نجني ثماره اليوم عن طريق جذب الاستثمارات وذلك عن طريق رغبة القيادة السياسية في بناء دولة حديثة وهذا ما هو قد تم.

وأشار إلى اننا عملنا على الحصول على التمويلات الميسرة من الجهات الدولية وتم ضخها في المشروعات، موضحاً أنه من السهل أن تضع مخطط ولكن من الصعب أن تحققه على ارض الواقع وهو ما حدث بمصر بالمتابعة الدؤوبة .

جاء ذلك خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان.