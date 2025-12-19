رئيس النواب اللبناني: مصر دعمت لبنان في مختلف المراحل ونقدر جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار

استقبل دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر البرلمان اللبناني، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للبنان على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة وبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة الرئيس/ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار لبنان وسيادته ووحدة مؤسساته والوقوف إلى جانب مؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها مجلس النواب باعتباره محور عمل الدولة التشريعي والسياسي، مشيداً بدور المجلس في مواكبة تداعيات المرحلة الراهنة، وكذا دوره في توفير الغطاء التشريعي اللازم لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي جهود مصر للتواصل مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، مؤكدًا دعم مصر لبسط سيطرة وسيادة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية، ولافتًا إلى أن مصر تعول على حكمة دولة الرئيس نبيه بري لتحقيق التوافق الوطني خلف الدولة اللبنانية، من أجل نجاحها في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى دعم مصر لجهود الحكومة اللبنانية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذا دعم مشروعات البنية التحتية خاصة في مجال الربط الكهربائي وإعادة الإعمار.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما تشهده العلاقات المصرية اللبنانية من تميز وزخم على مختلف المستويات، متطلعا إلى مواصلة هذا النسق المتنامي من التنسيق والتعاون، مجددا التأكيد على رغبة مصر في تعميق التعاون الاقتصادي، ودعم تواجد الشركات المصرية بالسوق اللبنانية، لاسيما في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.

من جانبه، أكد دولة الرئيس/ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، تقديره للعلاقات التاريخية اللبنانية المصرية، لافتا إلى أن مصر دعمت لبنان في مختلف المراحل، معرباً عن تقديره للجهود المصرية التي تدعم الجهود الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، موضحاً في هذا الصدد جهود الجيش اللبناني للانتشار في الجنوب اللبناني.

وفى ذات السياق، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا إلى ضرورة التزام الجانب الاسرائيلي بوقف إطلاق النار.

كما أشاد دولة الرئيس/ نبيه بري، بدور مصر الإقليمي وجهودها في التعامل مع عدد من القضايا والملفات العربية، قائلا: “مصر هي الشقيقة الكبري، ونعول دوما على دورها”