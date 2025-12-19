قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى تأسيسه الـ65 .. معهد التخطيط القومي يكرم الرواد والرؤساء السابقين

آية الجارحي

في إطار احتفالية معهد التخطيط القومي بمرور 65 عامًا على تأسيسه، كرمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، رواد المعهد ورؤسائه السابقين، إلى جانب أقدم الأساتذة التحاقًا بأسرة المعهد منذ عام 1962، حيث تم تكريم عدد من الرموز والقامات التي كان لها أثر بالغ في مسيرة المعهد على مدار عقود تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية ودورهم المحوري في بناء وتطوير مسيرة التخطيط في مصر.

وتضمن التكريم اسم الراحل الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، مؤسس معهد التخطيط القومي وأول مدير له ووزير التخطيط والتنمية الإدارية الأسبق، حيث تسلم درع التكريم حفيدته ريم عبد العزيز.

كما تم تكريم اسم الراحل الدكتور محمد محمود الإمام، وزير التخطيط ورئيس المعهد الأسبق وأحد مؤسسي المعهد، وتسلم الدرع نجله المهندس سامي محمود الإمام، إلى جانب تكريم اسم الراحل الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، وزير التخطيط ورئيس المعهد الأسبق وأحد مؤسسي المعهد، وتسلم الدرع الدكتور أشرف العربي نيابةً عن أسرته.

وشمل التكريم أيضًا اسم الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير التخطيط ورئيس المعهد الأسبق، حيث تسلمت الدرع ابنته سوزان الجنزوري، فضلًا عن تكريم اسم الراحل الأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، وتسلمت الدرع حرمه الدكتورة هدى صبحي.

كما شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور أحمد محروس الدرش، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، حيث تسلم الدرع نيابةً عنها الدكتور/ أشرف العربي، بالإضافة إلى تكريم الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وتسلم الدرع نيابةً عنها أيضًا رئيس المعهد.

وفي السياق ذاته، تم تكريم رؤساء معهد التخطيط القومي السابقين، وهم:

الدكتور محمود عبد الحي، الأستاذ بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية،

الدكتورة فادية عبد السلام، الأستاذة بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية،

الدكتورة عزة الفندري، الأستاذة بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي،

الدكتور عبد الحميد القصاص، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية،

الدكتور علاء الدين زهران،بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.

وتم تكريم أقدم التحاقًا بأسرة المعهد منذ عام 1962، وهم: الدكتور إبراهيم العيسوي، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والدكتورة إجلال راتب،  بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية ووإحياءً لذكرى الراحلين محمد فهمي عبد العال، أمين عام المعهد الأسبق و حمدي ريحان، أمين عام المعهد الأسبق.


 

