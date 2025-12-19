قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
ماهي مختار

حذر جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، من تزايد حالات السكتة القلبية والموت المفاجئ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها لم تعد مقتصرة على كبار السن ومرضى الضغط، بل أصبحت تصيب شبابًا لا يعانون من تاريخ مرضي واضح.


وأوضح شعبان في تصريحات خاصة لصدي البلد أن ضغط الحياة والزعل والتوتر والقلق يفوقون قدرة القلب على الاحتمال، ما يؤدي إلى اندفاع هرمونات الأدرينالين والكورتيزول بصورة عنيفة، ينتج عنها ارتفاع حاد في ضغط الدم واضطراب ضربات القلب، وقد يصل الأمر إلى تشنج الشرايين التاجية، وضعف مفاجئ بعضلة القلب، وحدوث اختلال كهربائي وذبذبة بطينية قد تنتهي بالوفاة المفاجئة.


وأشار شعبان إلى أن الرئيس السيسي نبه خلال مبادرة «100 مليون صحة» إلى خطورة مرض الضغط، لافتًا إلى أن نحو 25% من البالغين في سن 18 عامًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ما يستدعي المتابعة الدورية في جميع الأعمار، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون الرجيم القاسي سببًا مباشرًا للوفاة، موضحًا أنه قد يسبب هبوطًا فقط إذا أسيء تطبيقه.


كما حذر من الهروب من الزعل بالنوم، مؤكدًا أن ذلك قد يربك ضربات القلب، إضافة إلى خطورة قلب نظام الحياة وجعل الليل نهارًا، لما يسببه من إجهاد شديد للقلب والعقل.

ووجه شعبان نصائح عاجلة ومنها ..

عدم النوم في حالة غضب أو حزن شديد.

إغلاق الهاتف المحمول قبل النوم بساعتين على الأقل.

الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.

الابتعاد عن الغضب والتوتر قدر الإمكان.

الالتزام بالغذاء الصحي.

متابعة ضغط الدم بانتظام، خاصة لمرضى الضغط المزمن.

