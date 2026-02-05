قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة تاجر مخدرات مسلح في تبادل إطلاق اعيرة نارية في مطارده مع ضباط الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة إصابة تاجر مخدرات مسلح في تبادل إطلاق اعيره نارية في مطارده خلال حملة أمنية قادها ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي كفر الزيات وبسيون مما أسفر عن إصابته بطلق ناري وسقوطه وبحوزته طبنجة ميري مبلغ سرقتها أثناء أحداث ثوره 25 يناير وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتوافر معلومات حول قيام أحد أباطرة الاجرام "م.ن"38 سنة تاجر مواد مخدرة وهارب من جناية صادر عنها حكم 3 سنوات بتواجده داخل أحد الأوكار بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


شكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقيادة كل من العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية ومعاونيه العقيد احمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائى لضبط المتهم المذكور .

جهود أمنية 


وبتقنين الاجراءات الامنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن المقدم أحمد شيحه رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات ومعاونيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم عقب مطارده حامية وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية وإصابته  وبحوزته طبنجة ميري مبلغ بسرقتها في أحداث ثورة 25 يناير .

سقوط المتهم 


كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات بحوزته واقتياده إلي ديوان مركز شرطة كفر الزيات لعرضه على جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم تاجر مخدرات أمن الغربية مسلح كفر الزيات

