صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
وزير الإسكان يوضح موعد قرعة علنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
بعد وفاة نيفين مندور.. خبير حماية مدنية يُوجّه تحذيرات لتفادي حرائق المنازل في الشتاء|فيديو
رئيس وزراء بلجيكا : أصول روسيا المجمدة جزء هام من مفاوضات سلام أوكرانيا
تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم
التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الدخان يقتل.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بعد حادث نيفين مندور

البهى عمرو

يتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية تسبب الدخان الناتج عن الحرائق في الوفاة، خاصة عند وقوع حريق في الشقة أو المكان الذي يتواجد فيه الشخص، وذلك بعد وفاة أسرة شبرا الخيمة وحادث وفاة الفنانة نيفين مندور.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنانة نيفين مندور، التي رحلت اليوم عن عالمنا بعد حريق شقتها بالإسكندرية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن الحريق، موضحًا أن الاختناق يكون أول أكسيد الكربون، ويتسبب في الموت بعد اختناق الشخص.

ووجه نصيحة عاجلة للمواطنين قائلا:" ياريت نجهز الشقق والمؤسسات بـ وسائل الحماية المدنية، وهناك أجهزة تكتشف وجود دخان قبل التسبب في حريق، وحدوث كوارث".
 

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، فيما عُثر على جثمان الفنانة نيفين مندور داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعاين النيابة العامة شقة الفنانة نيفين مندور عقب وفاتها إثر حريق اندلع بالشقة الكائنة ببرج الاخلاص بالعصافرة صباح اليوم الاربعاء.
 

وفي وقت سابق حلت الفنانة نيفين مندور -المعروفة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز ما قالت نيفين مندور أو «فيحاء»، في اللقاء:


نيفين مندور: دخلت التمثيل صدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد
وقال نيفين مندور، خلال حوارها بالبرنامج: «سبب ابتعادي عن الوسط الفني، إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة».

وأوضحت نيفين مندور: «عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن مرة أخرى، وقال لي هذا رأيي، وامتثلت لطلبه ورغبته، مردفة: دخلت التمثيل صدفة، عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد».

 
وتابعت نيفين مندور: «قابلت أحد أقارب محمد سعد بالصدفة، في مطعم، في مطعم بالقاهرة مع صديقتي، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد، وتحديدًا بعد نجاح فيلم اللمبي».

وتحدثت نيفين مندور، عن كواليس عملها مع الفنان محمد سعد : «قابلت أحد أقارب الفنان محمد سعد خلال تناولي العشاء في أحد الأماكن العامة، ولكن رفضت، لأن ساعتها كان ناجح في فيلم اللمبي، ومكنش الفيلم يلق باحترام جميع الجمهور، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد في فيلمه الجديد وقالي فيه حد هيكلمك، فطلبت منه يمشي من المكان ورفضت تاني».

وأوضحت نيفين مندور: «بعدها قابلت سامي العدل وطلب مني الحضور اللوكيشن حتى في حالة الرفض وهو سبب دخولي الوسط الفني رغم رفضي مشاركة محمد سعد العمل لان الجمهور ينظر للفيلم الكوميدي انه ليس له أهمية فنية».

وأكملت نيفين مندور: «مدير الإنتاج طلب مني الحضور حتي في حالة الرفض لمشاركتهم التمثيل وبالفعل قابلت في اللوكيشن الفنان حسن حسني وهو من أقنعني بالعمل معهم في الفيلم».


وتحدثت نيفين مندور شائعة زواجها من محمد سعد، قائلة: «سمعتها من ناس كتير بتشوفني في الشارع وبيقولولي هو أنتِ بجد مرات محمد سعد؟ أقولهم لا ومخوفتش من كده عشان طلما دخلتي الوسط فهتبقي معرضة للإشاعات فخلاص شر لابد منه».


كشفت الفنانة نيفين مندور، كواليس تعاطيها للمخدرات، والقبض عليها مرتين كان آخرهما في 2016.

وتابعت نيفين مندور: «باختصار شديد الموضوع ده بالنسبة لي بيضايقني، هو الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، ورحت في الرجلين، وهو بقى بين نارين بين بنته وسمعته، لأن الموضوع مبقاش سمعته بس، لا بقيت سمعة بنته كمان».

وأوضحت نيفين مندور: «بس ربنا كبير والحمد لله براءة من أول دقيقة، مفيش حد قدر يشكك فيها يعني، وفكرت كتير إني أرد ولكن ردود فعل الناس الإيجابية، وإن الناس مش مصدقة خليتني مردش وإنهم مصدقني، فأصلح لمين؟ للناس المريضة؟ دول مش فارقين معايا، غير إن نفسيًا الموضوع كان مخليني مش قادرة أعمل حاجة، لأنه جه في وقت وفاة والدتي، فكانت الظروف صعبة».

جمال شعبان الدخان نيفين مندور الفنانة نيفين مندور

