«البحر الأحمر» تبحث تنظيم خدمات علاج السائحين بالمنشآت الطبية وعيادات الفنادق

بحث السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر سبل تنظيم خدمات علاج السائحين داخل المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق، خلال اجتماع موسّع عُقد بحضور الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وممثلي عدد من المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق بالمحافظة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار حرص المحافظة على تنظيم منظومة الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، بما يواكب طبيعة المقصد السياحي العالمي للمحافظة، ويضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومنضبطة.

وناقش الاجتماع آليات توحيد وتنظيم أسلوب تقديم الخدمات الطبية للسائحين، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المختلفة، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الطبية وعيادات الفنادق، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة والمعايير المهنية المعتمدة.

كما تناول الحضور سبل ضبط ومراجعة أسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة والحفاظ على الصورة الإيجابية للمقصد السياحي بمحافظة البحر الأحمر، ومنع أية ممارسات قد تضر بسمعة القطاع السياحي.

وأكد السكرتير العام أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق ومديرية الصحة، مشددًا على أن تطوير منظومة علاج السائحين يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم السياحة ورفع مستوى الخدمات بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام ذكي أن وزارة الصحة تتابع بشكل دوري مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل المنشآت الخاصة وعيادات الفنادق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات القانونية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة تعكس صورة إيجابية عن مصر.

بدوره، أشار الدكتور إسماعيل العربي إلى استمرار متابعة أداء المنشآت الطبية وعيادات الفنادق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة وآمنة للسائحين بمحافظة البحر الأحمر.