مقتـ.ـل أكثر من 1000 شخص في هجوم لميليشيات الدعم على مخيم للاجئين بالسودان
واقعة مأسوية بالشرقية.. استدراج والتعدي على طفلة 14 عامًا في بلبيس وضبط المتهم | تفاصيل كاملة
مؤتمر لـ«الوطنية للانتخابات» لمتابعة اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة بـ55 دائرة بانتخابات النواب
التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يكتب: "الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
تحقيقات وملفات

«البحر الأحمر» تبحث تنظيم خدمات علاج السائحين بالمنشآت الطبية وعيادات الفنادق

ابراهيم جادالله

بحث السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر سبل تنظيم خدمات علاج السائحين داخل المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق، خلال اجتماع موسّع عُقد بحضور الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وممثلي عدد من المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق بالمحافظة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار حرص المحافظة على تنظيم منظومة الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، بما يواكب طبيعة المقصد السياحي العالمي للمحافظة، ويضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومنضبطة.

وناقش الاجتماع آليات توحيد وتنظيم أسلوب تقديم الخدمات الطبية للسائحين، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات المختلفة، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الطبية وعيادات الفنادق، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة والمعايير المهنية المعتمدة.

كما تناول الحضور سبل ضبط ومراجعة أسعار الخدمات الطبية المقدمة للسائحين، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة والحفاظ على الصورة الإيجابية للمقصد السياحي بمحافظة البحر الأحمر، ومنع أية ممارسات قد تضر بسمعة القطاع السياحي.

وأكد السكرتير العام أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين المنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق ومديرية الصحة، مشددًا على أن تطوير منظومة علاج السائحين يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم السياحة ورفع مستوى الخدمات بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام ذكي أن وزارة الصحة تتابع بشكل دوري مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسائحين داخل المنشآت الخاصة وعيادات الفنادق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات القانونية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة تعكس صورة إيجابية عن مصر.

بدوره، أشار الدكتور إسماعيل العربي إلى استمرار متابعة أداء المنشآت الطبية وعيادات الفنادق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة وآمنة للسائحين بمحافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر ندينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

النادي الأهلي

مران ختامي اليوم لـ الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الشناوي

شوبير : الشناوي ليس الحارس الأساسي لمنتخب مصر

وزارة الرياضة

آخر استعدادات مركز التنمية الشبابية للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

