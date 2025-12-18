الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 4 فلسطينيين في بيت لحم

أ ش أ

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم/الخميس،/، أربعة فلسطينيين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبة أحد المواطنين، واحتجزت من كانوا بداخلها في المكان.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلا من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت "وفا" نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل عزيز زياد حمامرة (13 عاما) خلال اقتحام حوسان.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة ، إن الاحتلال اقتحم القرية، وتمركز في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأغلقها، ونصب حاجزا عسكريا، ومنع حركة تنقل المركبات والمواطنين.

وأضاف حمامرة، أن الاحتلال أجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، حيث انتشر عشرات الجنود على طول امتداد الشارع الرئيسي.