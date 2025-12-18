أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

شهدت قاعة مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الفن والسياحة جناحان في سماء الإبداع"، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، بمشاركة المنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف، والنجمة أميرة فتحي، فيما أدار الجلسة الإعلامي تامر بجاتو.

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن العلاقة بين الفن والسياحة هي علاقة تكاملية بطبيعتها، مشيرا إلى أن الفن يعد أحد أهم أدوات الترويج السياحي، لما يملكه من قدرة على صناعة الصورة الذهنية للدول في وعي الشعوب، لافتا إلى أن السينما والدراما من أكثر الصناعات تأثيرا على حركة السياحة عالميا.

وأوضح عبد اللطيف أن شغفه بالفن بدأ مبكرا منذ المرحلة الثانوية، إلا أن دراسته للسياحة أسهمت في تعميق فهمه لأهمية الربط بين المجالين، وأضاف أن قطاع السياحة واجه بعد عام 2011 تحديات كبيرة بسبب أفكار مغلوطة، ما دفعه للعمل على نشر الوعي بأهمية السياحة باعتبارها صناعة استراتيجية تحرك العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

من جانبها، قالت الفنانة أميرة فتحي إن الفن كان ولا يزال بوابة رئيسية لاكتشاف الأماكن، مؤكدة أن الجمهور تعرف على العديد من المقاصد السياحية من خلال السينما والدراما، واستشهدت بفيلم «شمس الزناتي» للنجم عادل إمام، الذي قدم واحة سيوة بشكل جذب أنظار المشاهدين، فضلا عن الصورة الرومانسية لنهر النيل التي ترسخت في الوجدان المصري عبر الأفلام.

وأشار عبد اللطيف إلى التجربة التركية كنموذج ناجح في استغلال الدراما لدعم السياحة، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز لتصوير الأعمال في الشوارع والمواقع المميزة، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الإقبال السياحي.

كما تطرق إلى التجربة الأمريكية التي استثمرت السينما في بناء صورة ذهنية جعلت ملايين الأشخاص حول العالم يحلمون بزيارة الولايات المتحدة.

وأكدت أميرة فتحي أن التصوير في المواقع الحقيقية يختلف تماما عن التصوير داخل الديكورات أو باستخدام الكروما، سواء من حيث الإحساس أو التأثير على الأداء الفني، مشددة على أن الفن والسياحة وجهان لعملة واحدة، وأن الدراما قادرة على نقل الثقافة والمكان معا بصدق أكبر.

وفي ختام الحلقة النقاشية، دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة تربط بين الدراما والسياحة، مع تفعيل التعاون بين وزارات السياحة والثقافة والطيران والشباب والرياضة.

وطالب عبداللطيف بتسهيل إجراءات التصوير ودعم صناع الأفلام، خاصة الشباب، من أجل تقديم صورة إيجابية عن مصر تسهم في تنشيط السياحة وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية.