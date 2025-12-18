حلمي طولان يكشف سر أزمة محلل أداء منتخب مصر بـ كأس العرب

شن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني هجوما ضاريا على محمود فايز محلل الأداء السابق في الجهاز الفني للفراعنة مشيرا إلي أسباب عدم تواجده ضمن الجهاز المعاون خلال البطولة العربية.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية: اخترت محلل أداء معين في اتحاد الكرة لكنني استبعدته بسبب طريقة تعامله في أحد المواقف.

وأضاف حلمي طولان : محلل الأداء هو محمود فايز والاستبعاد جاء بسبب أسلوبه الذي لم يعجبني فاحتفظت بمحلل أداء آخر معي في المنتخب.

تابع حلمي طولان: محمود فايز كان يتصرف بمفرده دون الرجوع إلي لذا أعدته للجهاز من جديد.

وقال حلمي طولان أسيضا: محمود فايز ليس له أي صلاحيات ليقرر بقاء أو رحيل أي شخص.

واختتم حلمي طولان حديثه قائلا: أنا أعمل في هذه الوظيفة منذ زمن طويل قبل أن يولد هؤلاء.