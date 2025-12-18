قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي صديقي وأرغب في لقائه
ألقوا البطاطس والبيض على البرلمان الأوروبي.. مزارعو أوروبا يشعلون بروكسل
مدحت شلبي يقود مبادرة صلح بين حلمي طولان وحسام حسن
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025
6 أعراض للاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالخرف .. احترس منها
الأنبا باسيليوس يترأس اليوم الروحي لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية
حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني
غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي
سوري يحمل الجنسية الأسترالية.. بطل عملية سيدني يتلقى تهديدات بالقتل
إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي بالشرقية
الإفتاء: استطلاع هلال شهر رجب 2025 السبت
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة
حلمي طولان يكشف سر أزمة محلل أداء منتخب مصر بـ كأس العرب

شن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني هجوما ضاريا على محمود فايز محلل الأداء السابق في الجهاز الفني للفراعنة مشيرا إلي أسباب عدم تواجده ضمن الجهاز المعاون خلال البطولة العربية.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية: اخترت محلل أداء معين في اتحاد الكرة لكنني استبعدته بسبب طريقة تعامله في أحد المواقف.

وأضاف حلمي طولان : محلل الأداء هو محمود فايز والاستبعاد جاء بسبب أسلوبه الذي لم يعجبني فاحتفظت بمحلل أداء آخر معي في المنتخب. 

تابع حلمي طولان: محمود فايز كان يتصرف بمفرده دون الرجوع إلي لذا أعدته للجهاز من جديد.

وقال حلمي طولان أسيضا: محمود فايز ليس له أي صلاحيات ليقرر بقاء أو رحيل أي شخص.

واختتم حلمي طولان حديثه قائلا: أنا أعمل في هذه الوظيفة منذ زمن طويل قبل أن يولد هؤلاء.

