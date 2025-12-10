أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب

وسط حالة الحزن التي شهدها الشارع المصري بعد خروج المنتخب من منافسات بطولة كأس العرب 2025 إثر الخسارة بثلاثية أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على الخروج المهين لـ منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب.

وبعد الخسارة نشر حسام حسن صورة له من تدريبات منتخب مصر، وكتب عليه باللغة الإنجليزي : الفراعنة

وهو ما اعتبره البعض إشارة من العميد للجماهير أن منتخب مصر، لم يشارك في البطولة العربية ويستعد لاستعادة أمجاد بطولة أفريقيا.

وشهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.