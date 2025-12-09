قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أهم الطرق لتقليل انتقال الأدوية من الأم إلى الأطفال الرضع

الرضاعة
الرضاعة
ولاء خنيزي

تواجه الأمهات المرضعات أحيانا الحاجة إلى تناول أدوية لعلاج أمراض طارئة أو حالات مزمنة، إلا أن القلق من انتقال الدواء إلى الرضيع يعد أمرا شائعا بينهن، ورغم أن معظم الأدوية تصل إلى حليب الأم بكميات ضئيلة جدًا فإنّ الإدراك الصحيح لكيفيّة الحد من هذا الانتقال يعد أمرا أساسيا للحفاظ على سلامة الطفل وضمان استمرار الرضاعة الطبيعية التي تسهم في تقوية مناعة الرضيع وتعزيز نموه، وذلك وفقا لما نشره موقع healthywa.

أهمية الانتباه للدواء أثناء الرضاعة

يوفر حليب الأم مزيجا فريدا من العناصر الغذائية والأجسام المضادة الضرورية لدعم مناعة الرضيع ونموه، ورغم أن وصول الأدوية إلى الحليب غالبا ما يكون محدودا إلا أن بعض الأمهات قد يشعرن بالقلق من ظهور آثار جانبية على أطفالهن، والواقع أن أغلب الأدوية لا تسبب مستويات مؤثرة سريريا، ويمكن باتباع خطوات مدروسة تقليل تعرض الطفل لها بشكل كبير.

خطوات عملية لتقليل انتقال الدواء إلى الرضيع

تحديد الضرورة الطبية، فلا تستخدم الأدوية إلا عند الحاجة الفعلية وبعد موازنة الطبيب بين فوائد العلاج ومخاطره.

اختيار أقل جرعة علاجية فعالة يوصي بها الطبيب لتقليل تركيز الدواء في دم الأم ومن ثم في حليبها.

تغيير طريقة الإعطاء عند الإمكان، مثل استخدام بخاخات الأنف بدل الأقراص الفموية في حالة مزيلات الاحتقان سعيًا لتقليل الامتصاص الجهازي.

تنسيق توقيت الدواء بحيث يُؤخذ بعد جلسة الرضاعة مباشرة أو قبل أطول فترة نوم للرضيع لتقليل ما يصل إليه عند الرضعة التالية.

مراقبة الرضيع بدقّة والانتباه لأي أعراض غير مألوفة مثل النعاس الشديد أو اضطرابات الهضم أو الطفح الجلدي أو الإسهال المستمر مع مراجعة الطبيب عند ظهور أي من هذه العلامات.

استشارة الصيدلي قبل استعمال أي دواء وإبلاغه بأن الأم مرضعة لمعرفة مدى أمان تركيبته.

الأدوية الشائعة وتأثيراتها أثناء الرضاعة

- تعتبر المضادات الحيوية آمنة في معظمها مع احتمال محدود لحدوث تغيرات بسيطة في بكتيريا أمعاء الرضيع مما يستدعي متابعة أي اضطرابات هضمية.

- تعتبر أدوية علاج الديدان آمنة نسبيًا نظرًا لضعف امتصاصها الجهازي مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامها.

-  علاجات القلاع المهبلي فالكريمات الموضعيّة والتحاميل المحتوية على كلوتريمازول أو ميكونازول أو نيستاتين تُعد مناسبة للرضاعة.

- في حالة القروح الباردة يمكن استعمال كمّادات الثلج بالإضافة إلى الكريمات المضادة للفيروسات تحت الإشراف الطبي.

أهمية الاستشارة الطبية المتخصصة

يساعد التواصل المستمر مع الطبيب أو الصيدلي على اختيار العلاج الأنسب ووضع جدول دوائي يقلل تعرض الرضيع للدواء، كما يمنح الأم طمأنينة تمكنها من مواصلة الرضاعة الطبيعية دون مخاوف غير مبررة، فاتباع الإرشادات الصحيحة والمراقبة الدقيقة للطفل يضمنان تحقيق التوازن بين صحة الأم وفوائد الرضاعة التي لا غنى عنها لنمو الأطفال.

الأمهات المرضعات الرضاعة المضادات الحيوية الأطفال الرضع الرضيع حليب الأم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الكونغو الديمقراطية: مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو

مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو بالكونغو

مرصد كوبرنيكوس

مرصد كوبرنيكوس: 2025 في طريقه ليصبح ثاني أدفأ عام مُسجل على الإطلاق

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد